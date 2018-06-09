Fenerbahçe transfer haberleri: Fenerbahçe’de Yerry Mina ve Denis Suarez harekatı

Ekonomik olarak iyi günler geçirmeyen Fenerbahçe rotayı kiralamaya çevirdi. Başkan Ali Koç, iyi ilişkilerinin olduğu Barcelona’dan 3 isim harekete geçti. Sarı lacivertlilerin Barcelona'da forma giyen Yerry Mina, Aleix Vidal ve Denis Suarez için nabız yokladığı iddia edildi. İşte, 9 haziran Fenerbahçe transfer gündemi hakkında son dakika transfer haberleri...

Ali Koç’un başkanlık koltuğuna oturmasıyla birlikte köklü değişimlere giden Fenerbahçe transfer hazırlıklarına erken başladı. Avrupa’da birçok takımla yakın ilişkisi bulunan Ali Koç, maddi sorunlara çözüm olarak kiralama formülünü kullanacak. İspanya'da Barcelona'ya yakınlığı ile bilinen Sport gazetesi, Fenerbahçe'nin Katalan ekibinde forma giyen 3 futbolcu ile yakından ilgilendiğini yazdı. Teknik direktörde Aykut Kocaman’la devam etmesi beklenmeyen Fenerbahçe’de ilk seçenek Buvac. Transfer gündemini merak edenler için Fenerbahçe transfer haberleri…

YERRY MİNA, ALEİX VİDAL, DENİS SUAREZ

Barcelona ile sponsorluk anlaşması bulunan Koç Grubu, Katalan ekibi ile iyi ilişkilere sahip olmasının avantajını kullanmak için harekete geçti. Sport'ta yer alan haberde, Beko'nun Barcelona'nın ana sponsorlarından biri olduğuna dikkat çekilirken Fenerbahçeli yetkililerin öncelik olarak 23 yaşındaki Kolombiyalı stoper Yerry Mina transferine yoğunlaştıkları iddia edildi.

Finansal Fair Play kuralları nedeniyle transferde ince eleyip sık dokuyan Fenerbahçe'nin, yeni kurulan sisteme uygun futbolcu arayışına girerken transferlerde kiralık formülünü kullanacağı belirtildi.

Öte yandan Fenerbahçe'nin sadece Mina ile değil, 28 yaşındaki kanat oyuncusu Aleix Vidal ve 24 yaşındaki orta saha oyuncusu Denis Suarez ile de ilgilendiği, maliyetlerin uygun olması halinde transferlerin gerçekleşebileceği öğrenildi.

Yerry Mina geride bıraktığımız sezonda La Liga'da sadece 5 maçta forma giyerken, Aleix Vidal 15 maçta, Denis Suarez ise 18 maçta mücadele etti.

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖR ADAYI BUVAC

Fenerbahçe’de Sportif Direktörlük koltuğuna getirilen Damien Comolli, sarı lacivertli kulübe teknik direktör olarak Liverpool’un hocası Jurgen Klopp’un yardımcısı Zeljko Buvac’ı önerdi. Liverpool ile yol ayrımına gelen 56 yaşındaki Bosnalı çalıştırıcı, uzun yıllardır Klopp’un yardımcılığını yapıyor.

Öte yandan Buvac dedikodularının ortaya atılması Fenerbahçe taraftarını da heyecanlandırdı. Sarı lacivertliler, futbol anlayışı olarak hücumcu bir yapıya sahip olan Buvac'ın takıma faydalı olacağı görüşünde birleşti.

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