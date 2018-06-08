Zeljko Obradovic: ‘Şampiyon olmamız için iki galibiyete daha ihtiyacımız var’

Fenerbahçe Doğuş Başantrenörü Zeljko Obradovic, 86-78 kazandıkları TOFAŞ maçının ardından açıklamalarda bulundu.

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında TOFAŞ’ı 86-78 yenerek 2-0 öne geçen Fenerbahçe Doğuş’un başantrenörü Zeljko Obradovic, şampiyonluk için iki galibiyete ihtiyaçları olduğunu söyledi.

Karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Obradovic, “Seri 2-0 oldu. İki günde bir play-offlarda maç oynamak çok zor. İlk maç biraz kolay oldu, o yüzden oyuncuları bu maça hazırlamaya çalıştık. Maça doğru başlamadık. Rotasyon yapmaya çalıştım ve kenardan gelenler maçı değiştirdi. Şampiyon olmamız için iki galibiyete daha ihtiyacımız var. İki takımın oyuncularını da tebrik ediyorum.” ifadelerini kullandı.

Sarı-lacivertli oyuncu Sinan Güler de çekişmeli bir maçı kazandıklarını söyleyerek, Bursa’daki maçlarda da aynı performansı sergilemeleri gerektiğini belirtti.

Orhun Ene: “Enerjiye ihtiyacımız var”

TOFAŞ Başantrenörü Orhun Ene, oyuncu konusunda kısıtlı olduklarını belirterek şunları kaydetti:

“Bizim enerjiye ihtiyacımız var ama o enerjiyi verecek oyuncu lazım. İlk turlar daha rahattı, bench katkısı vardı. Bu turda bench katkısı da olmadı. Enerjik bir TOFAŞ bu ligde fark yapan bir takım. Oyunun kırılma anlarında yorgunluktan kaynaklanan hatalar yaptık. Oynadığımız takım Avrupa’nın en iyi takımı. Ağır bir mağlubiyetten sonra onları yenmek kolay değil. Arkadaşlarımız oyunun içinde kalma becerisi gösterdi. Diri olsaydık o dirilikle oyunun sonunda kazanabilirdik. Kendi sahamızdaki maçlara konsantrasyon sağlayacağız. Kısa süre var. Bu bizim gibi takımlar için büyük dezavantaj. Bir yabancı oyuncumuz sakatlandığı anda onun yerine koyacağımız oyuncumuz yok.”

TOFAŞ’lı oyuncu Kenneth Kadji ise zor bir maçı geride bıraktıklarını, Fenerbahçe’nin hücum ve savunmada iyi oynadığını söyledi.

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