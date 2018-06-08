Trabzonspor’da Abdülkadir Ömür için dev teklif masada!

Trabzonspor Abdülkadir Ömür'ü satmak istemiyor ama talipleri öyle rakamlar öneriyor ki, Bordo-Mavililer’in aklı çeliniyor. Özellikle İngiltere’den gelen 20 milyon Euro’luk öneri artık masada. Başkan Ağaoğlu, kurmaylarıyla gelecek hafta kararını verecek.

Trabzonspor'un yeni yönetimi göreve gelir gelmez Abdülkadir Ömür ve Yusuf Yazıcı için kararını açıklamış, “Kendilerini asla satmayı düşünmüyoruz” demişti. Ancak özellikle Abdülkadir için gelen teklifler Bordo-Mavili ekibin kurmaylarının aklını çelecek boyutlara ulaşıyor. Daha önceleri kulaktan dolma olarak düşünülen önerilerin giderek resmiyete dönüşmesi ve son olarak İngiltere'den Leicester City'nin 20 milyon Euro'luk önerisi kafaları karıştırmış durumda. Soner Aydoğdu Medipol Başakşehir'e transfer oldu! Medipol Başakşehir, Galatasaray'ın da transfer listesinde olduğu konuşulan Akhisarsporlu Soner Aydoğdu ile 3 yıllık anlaşma sağladı. İlgili Haberi Oku

YUSUF VE OKAY DA GÜNDEMDE

Bu noktada Başkan Ahmet Ağaoğlu, kurmaylarıyla son kararı vermek için gelecek hafta bir araya gelecek. Toplantıda Abdülkadir için şu ana kadar kulübe gelen teklifler masaya yatırılacak ve son karar verilecek. Ayrıca Bordo-Mavili ekibin yeni yönetimi, Yusuf Yazıcı ve Okay Yokuşlu konusundaki önerileri de masaya yatırılacak. Ayrıca Burak ve Sosa gibi futbolcuların durumu da yine aynı oturumda görüşülecek.

İNDİRİM TEKLİF EDİLECEK

Rıza Çalımbay'dan boşalan teknik direktörlük görevine Ünal Karaman getirildikten sonra ucuz maaliyetli ve bonservisi elinde oyuncular yönelen Trabzonspor'da şimdi ise hedef eldeki oyunculardan indirim istemek. Bordo-Mavili Yönetim, yüksek maaş alan futbolcular ile bu konuda görüşecek; ardından takımdan gidecek ve kalacak oyuncuları belirleyecek. Karadeniz ekibi bu işlemleri 1 Temmuz'a kadar bitirmeyi planlıyor.