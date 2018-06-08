Talisca’nın yeni takımı belli oldu

Beşiktaş'tan ayrılan Anderson Talisca'nın yeni takımı açıklandı. Anderson Talisca'nın yeni tercihi şaşkınlık yarattı.

Beşiktaş’ta iki yıl kiralık oynadıktan sonra Benfica’ya dönen Anderson Talisca’nın yeni takımı belli oldu. Talisca, Çin’in Guangzhou Evergrande takımına 1 yıllığına kiralandı. Beşiktaş’ın 31 Mayıs 2018’e kadar 21 Milyon Euro ödeyip bonservisini alamadığı Talisca’nın Premier Lig takımlarından birisine gideceği konuşuluyordu. Daha sonra Brezilyalı oyuncu için Roma’ya transfer olacağı haberleri de çıkmıştı. Ancak Talisca’nın menajeri, Beşiktaş’ın bu parayı ödeyemeyeceğini ön gördüğü için oyuncusuna sürekli kulüp arıyordu.

Bugün yapılan anlaşmayla 24 yaşındaki Brezilyalı oyuncu Çin Süper Lig ekiplerinden Guangzhou Evergrande’ye yıl sonuna kadar kiralandı.

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CENK TOSUN’A DEĞİL TOSIC’E RAKİP OLDU

Süper Lig’in son haftasında oynanan Sivasspor karşılaşmasının ardından siyah-beyazlı takımın teknik direktörü Şenol Güneş, Talisca’nın Cenk Tosun’a rakip olacağını ifade etmişti. Ancak bugün gerçekleşen transferin ardından Talisca, geçtiğimiz günlerde yine Çin ekiplerinden Guangzhou R&F’ye transfer olan Dusko Tosic ile rakip oldu.