Sivasspor’un yıldızlarından Türkiye’ye EURO 2024 desteği

Spor Toto Süper Lig'de forma giyen yıldız futbolculardan Türkiye'nin Euro 2024 adaylığına destekler sürüyor. Son olarak Demir Grup Sivassporlu futbolcular Robinho, Arouna Kone ve Thievy Bifouma, turnuvanın neden Türkiye'de yapılması gerektiğini anlattı.

Türkiye’nin EURO 2024 adaylığını desteklediğini belirten Bifouma, “Gerçekten saygılı insanlara sahip, harika bir ülke. Büyüleyici stadyumları var ve futbolla iç içeler. Kültürleri ne olursa olsun herkese saygı duyuyorlar” ifadelerini kullandı.

ROBINHO: “İSTANBUL DÜNYANIN EN GÜZEL ŞEHRİ”

İstanbul’un büyük bir şehir olduğunu söyleyen Robinho, “İstanbul dediğiniz zaman, bence çoklu kültür aklınıza gelmeli. İstanbul, dünyanın en güzel şehri. Burada neye ihtiyacınız varsa elinizin altında bulabilirsiniz. İstanbul’u harika bir şehir olarak adlandırabilirim” şeklinde konuştu.

Türk mutfağının zengin olduğunu söyleyen Kone, “Türk mutfağı hakkında söylenecek söz yok. Başta kebap olmak üzere çok lezzetli yemekleri var. Başka yerde bulamayacağınız tatlara sahip. Hepsini burada denemek lazım” diye konuştu.

Yayınlanan videoda Robinho'nun ‘Haydi gardaş Türkiye'ye' sözü ise dikkat çekti.

