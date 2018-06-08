PSG, Emre Demir’i bırakmadı!

Fransasız devi Paris Saint Germain, bir haftalığına giden Emre Demir'i henüz geri göndermedi ve bir süre daha kalmasını istedi.

Son yıllarda Türk futbolcuların, Avrupa’ya transferinde artış dikkat çekerken, yeni bir gelişme daha yaşandı.

Mersin 1. Amatör Küme takımlarından Kuvai Milliye’de forma giyerken keşfedilen ve Kayserispor’a transfer olan Emre Demir, sarı-kırmızılı kulüpte de basamakları bir bir tırmanmaya başladı. 12 yaşındayken Barcelona tarafından denenmeye çağırılan genç yetenek, geçen aylarda Katalan ekibinden bir davet daha almıştı. Kayserispor’un umudu Emre Demir bu kez de Fransa’nın ünlü kulüplerinden Paris Saint-Germain tarafından kampa davet edilmişti. PSG teknik heyeti genç futbolcunun 13 Haziran’a kadar kampta kalmasını istedi.

28 Mayıs Pazartesi günü Fransa’nın ünlü takımlarından Paris Saint-Germain (PSG) ekibinin kampına katılan Kayserispor’un gelecek vaat eden futbolcusu Emre Demir, PSG teknik heyetinin de beğenisini kazandı. Bir haftalık kamp için giden Emre Demir, antrenmanlarda ve hazırlık maçlarında sergilediği performansla dikkatleri üzerine çekti.

PSG teknik heyeti 14 yaşındaki yetenekli futbolcunun 13 Haziran’a kadar kampta kalmasını istedi. Emre Demir, Paris’te düzenlenecek olan ve Real Madrid, Milan, Juventus ve Barcelona takımlarının da yer alacağı turnuvada forma giyecek.

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