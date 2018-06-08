Manchester United’ın yeni transferi Fred, Brezilya antrenmanında sakatlandı

Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Brezilya'da, geçtiğimiz günlerde Manchester United'a transfer olan orta saha oyuncusu Fred antrenmanda sakatlık geçirdi.

SKOR DIŞ HABERLER / İngiltere Premier Lig takımlarından Manchester United’ın yeni transferi Fred, milli takım antrenmanında sakatlık geçirdi.

Geçtiğimiz günlerde İngiliz ekibi ile resmi sözleşme imzalayan 25 yaşındaki Brezilyalı orta saha oyuncusu, 52 milyon pound’a Shakhtar Donetsk’ten Manchester United’a transfer oldu.

Dünya Kupası hazırlıklarını İngiltere’de sürdüren Brezilya Milli Takımı’nın kadrosunda yer alan Fred, son antrenmanda aşil tendonuna aldığı darbe sonrasında antrenmanı yarıda bırakmak zorunda kaldı.

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Brezilya takım doktoru Rodrigo Lasmar, 24 saatten önce sakatlıkla ilgili net bir şey söyleyemeyeceklerini belirtirken yapılacak kontrollerin ardından Fred’in durumu hakkında açıklama yapılacağını ifade etti.

Antrenman sırasında Real Madrid’in orta saha oyuncusu Casemiro kayarak topa müdahale etmek isterken sol diziyle Fred’in sağ aşil tendonuna temas ediyor.

Pozisyon sonrasında yerde kalan 25 yaşındaki futbolcu tedbir amacıyla antrenmanı yarıda bıraktı.