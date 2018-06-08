Jose Sosa’ya son teklif: Ya kabul edersin, ya da…

Muharrem Usta döneminde Trabzonspor'a Milan Kulübü'nden transfer edilen ancak bir türlü beklenen performansı gösteremediği için gönderilmesi gündeme gelen Jose Sosa'dan, Ağaoğlu yönetimi 'feda' isteyecek.

İşbaşına gelen Ahmet Ağaoğlu yönetimi yüksek maaş alan oyuncularıyla teker teker görüşmelerini sürdürürken, kaptan Onur Kıvrak yıllık kazancından 550 bin Euro indirime gitmiş ve camiada büyük takdir toplamıştı. Burak Yılmaz’dan da aynı özverinin yapılmasını istenirken bu konudaki görüşmeler devam ediyor. Trabzonspor`da Abdülkadir Ömür için dev teklif masada! Trabzonspor Abdülkadir Ömür'ü satmak istemiyor ama talipleri öyle rakamlar öneriyor ki, Bordo-Mavililer'in aklı çeliniyor. Özellikle İngiltere'den gelen 20 milyon Euro'luk öneri artık masada. Başkan Ağaoğlu, kurmaylarıyla gelecek hafta kararını verecek. İlgili Haberi Oku

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR TALİP OLDU

Habertürk’ün haberine göre; Sosa ile de masaya oturan Trabzonspor yönetimi, Arjantinli oyuncunun kazandığı yıllık 3 milyon 300 bin Euro’yu kendisine veremeyeceklerini bildirdi ve yıllık 1 milyon 650 bin Euro verebilecekleri iletildi. Sosa’nın bu teklifi kabul etmediği öğrenilirken, Sosa’ya bir hafta süre verildiği aksi takdirde Arjantinli oyuncuyla yolların ayrılacağı bildirildi.

Öte yandan tecrübeli isme Başakşehir’in talip olduğu öğrenildi.