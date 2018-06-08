İngiltere Premier Lig’de tarihi karar

İngiltere Futbol Federasyonu, Premier Lig'de 2019-2020 sezonundan itibaren devre arası uygulamasına geçileceğini duyurdu.

İngiltere Premier Lig’de 2019-2020 sezonundan itibaren devre arası uygulamasına geçilecek. İngiltere Futbol Federasyonundan yapılan açıklamada, yoğun maç fikstürü nedeniyle uzun süredir eleştirilere maruz kalan Premier Lig’de, 2019-2020 sezonundan itibaren devre arası uygulamasına geçileceği belirtildi. Açıklamada, devre arası sayesinde kulüp ve milli düzeydeki İngiliz takımlarının dinlenme fırsatı bulacağı ve böylece Avrupa arenasında daha başarılı sonuçlar alınabileceği ifade edildi.

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Avrupa’nın önemli ligleri arasında sadece Premier Lig’de devre arasına girilmiyor. Sürecin başlamasının ardından sezon içinde şubat ayında en az 10 günlük boşluk olması planlanıyor.

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Konu hakkında değerlendirmelerde bulunan İngiltere Futbol Federasyonu İcra Kurulu Başkanı Martin Glenn, “Bu durum, gizli bir şey değil. Maç takvimimiz çok yoğundu ve bunu düzeltmek amacıyla son yıllarda birçok çalışma yaptık” ifadelerini kullandı.