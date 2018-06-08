Harry Kane’den 6 yıllık imza

Londra ekibi Tottenham, golcü futbolcu Harry Kane ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. Tottenham böylece Real Madrid'in istediği teknik direktörleri Pochettino'dan sonra yine İspanyol devinin transfer listesinde bulunan Kane ile de anlaşmaya varmış oldu.

0