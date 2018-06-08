Harry Kane’den 6 yıllık imza
Londra ekibi Tottenham, golcü futbolcu Harry Kane ile 2024 yılına kadar sözleşme imzaladı. Tottenham böylece Real Madrid'in istediği teknik direktörleri Pochettino'dan sonra yine İspanyol devinin transfer listesinde bulunan Kane ile de anlaşmaya varmış oldu.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham Hotspur, golcü futbolcusu Harry Kane ile sözleşme yeniledi. Londra ekibinden yapılan açıklamada, Real Madrid’in transfer listesinde yer alan 24 yaşındaki Kane ile 6 yıllık sözleşme imzalandığı kaydedildi.
Geçen sezon tüm kulvarlarda 41 kez rakip fileleri havalandıran Kane, Tottenham Hotspur formasıyla çıktığı 213 maçta 140 gol attı. Ligi üçüncü sırada tamamlayan başkent temsilcisi, adı Real Madrid ile anılan Arjantinli teknik adam Mauricio Pochettino ile de 5 yıllık sözleşme yenilemişti.
Son güncelleme: 17:47 | 08.06.2018