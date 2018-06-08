Fransa Açık’ta finalin adı belli oldu

Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda Arjantinli Del Potro'yu 3-0'la geçen dünya 1 numarası İspanyol Nadal, finalde Avusturyalı Dominic Thiem ile eşleşti.

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros) Arjantinli Juan Martin Del Potro’yu 3-0 yenen İspanyol Rafael Nadal, finalde Avusturyalı Dominic Thiem’in rakibi oldu. Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen turnuvanın on üçüncü gününde, dünya 1 numarası Nadal ile 5 numaralı seribaşı Arjantinli Del Potro yarı finalde karşılaştı.

Toplam 2 saat 14 dakika süren maçta rakibini 6-4, 6-1 ve 6-2’lik setlerle 3-0 yenen Nadal, kariyerindeki 11’inci Fransa Açık şampiyonluğuna ulaşmak için final maçına çıkmaya hak kazandı. 7 numaralı seribaşı Thiem ile Nadal arasındaki final mücadelesi, 10 Haziran Pazar günü oynanacak.

Fransa Açık’ta yarın ise tek kadınlar finalinde dünya 1 numarası Rumen Simona Halep ile 10 numaralı seribaşı ABD’li Sloane Stephens karşılaşacak.