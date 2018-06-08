Formula 1’de sıradaki durak Kanada

Sezonun 7. yarışı Kanada Grand Prix'sinde sıralama turları yarın, yarış ise 10 Haziran Pazar günü yapılacak

Formula 1 Dünya Şampiyonası’nda heyecan, Kanada’da koşulacak sezonun 7. etabıyla devam edecek.

Kanada’nın Montreal kentindeki 4 bin 361 metrelik Gilles Villeneuve Pisti’nde 70 tur üzerinden yapılacak yarışın sıralama turları yarın TSİ 21.00, yarış ise 10 Haziran Pazar günü 21.10’da başlayacak.

Avustralya ve Bahreyn’de koşulan sezonun ilk iki yarışında Ferrari takımının Alman pilotu Sebastian Vettel, Çin ve Monaco’da Red Bull-TAG Heuer takımının Avustralyalı pilotu Daniel Ricciardo, Azerbaycan ve İspanya’da da Mercedes takımının Büyük Britanyalı pilotu Lewis Hamilton podyumun zirvesine çıkmıştı.

– Pilotlar ve takımlar klasmanı

Formula 1’de Kanada Grand Prix’si öncesi pilotlar ve takımlar klasmanının ilk 5 sırası şöyle:

Pilotlar klasmanı

1. Lewis Hamilton (Büyük Britanya): 110 puan

2. Sebastian Vettel (Almanya): 96

3. Daniel Ricciardo (Avustralya): 72

4. Valtteri Bottas (Finlandiya): 68

5. Kimi Raikkonen (Finlandiya): 60

Takımlar klasmanı

1. Mercedes: 178 puan

2. Ferrari: 156

3. Red Bull: 107

4. Renault: 46

5. McLaren: 40