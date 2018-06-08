Fenerbahçe’den taraftara kritik forma ve üyelik uyarısı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, yeni sezon formalarının indirimli satışı veya usulsüz şekilde kulübe üyelik yapılacağına dair telefon aramalarına karşı taraftarlarını uyardı.

Fenerbahçe Kulübü, resmi siteden yaptığı açıklama ile futbolcuların imzasıyla yeni sezon formalarının indirimli fiyatla satışına yönelik veya usulsüz bir şekilde kulübe üyelik yapılacağına dair telefon aramaları karşısında taraftarı uyardı.İşte Ali Koç imzasıyla resmi sitede yayınlanan o açıklama;

“Son birkaç gündür benim ismimi de kullanarak futbolcularımızın imzasıyla yeni sezon formalarımızın indirimli fiyatla satışına yönelik veya usulsüz bir şekilde kulübe üyelik yapılacağına dair telefon aramaları yapıldığına dair tespitlerimiz mevcuttur.