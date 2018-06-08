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Fenerbahçe’den taraftara kritik forma ve üyelik uyarısı

Spor Toto Süper Lig takımlarından Fenerbahçe, yeni sezon formalarının indirimli satışı veya usulsüz şekilde kulübe üyelik yapılacağına dair telefon aramalarına karşı taraftarlarını uyardı.
13:008 Haziran 2018
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Fenerbahçe’den taraftara kritik forma ve üyelik uyarısı

Fenerbahçe Kulübü, resmi siteden yaptığı açıklama ile futbolcuların imzasıyla yeni sezon formalarının indirimli fiyatla satışına yönelik veya usulsüz bir şekilde kulübe üyelik yapılacağına dair telefon aramaları karşısında taraftarı uyardı.İşte Ali Koç imzasıyla resmi sitede yayınlanan o açıklama;

“Son birkaç gündür benim ismimi de kullanarak futbolcularımızın imzasıyla yeni sezon formalarımızın indirimli fiyatla satışına yönelik veya usulsüz bir şekilde kulübe üyelik yapılacağına dair telefon aramaları yapıldığına dair tespitlerimiz mevcuttur.

Öncelikle Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerinin satışını yapan Fenerium'un TELEFONLA SATIŞ OPERASYONU BULUNMADIĞINI TARAFTARLARIMIZA TEKRAR HATIRLATMAK İSTİYORUM. Bu bağlamda da taraftarlarımızdan kendilerine bu amaçla gelen telefonlara itibar etmemelerini önemle rica ediyorum.

Taraftarlarımız bu dolandırıcılara en güzel cevabı Fenerbahçe Spor Kulübü'nün lisanslı ürünlerini, Fenerbahçe Spor Kulübü'nün yetkili satış noktalarından, yani Fenerium ve fenerium.com.tr den alarak vereceklerdir.

Saygılarımla,

Ali Y. KOÇFenerbahçe Spor Kulübü Başkanı

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