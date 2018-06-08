Zeljko Buvac kimdir? Buvac kaç yaşında? Buvac Fenerbahçe’ye gelecek mi?

Fenerbahçe sportif direktörü Comolli olmasının ardından gözler teknik direktör transferine çevrildi. Fenerbahçe teknik direktör adayları arasında yer aldığı konuşulan Buvac Fenerbahçe taraftarlarını da heyecanlandırdı. Peki, uzun yıllar Jurgen Klopp yardımcısı olan Zeljko Buvac kimdir? Buvac kaç yaşında? İşte, Fenerbahçe teknik direktör adayı Zeljko Buvac hakkında merak edilenler...

Fenerbahçe’de Ali Koç’un ardından sportif direktör olarak Comolli’nin de göreve başlamasıyla Fenerbahçe teknik direktörü arayışı hız kazandı. Birçok isim teknik direktör olarak anılırken en dikkat çeken kişi Zeljko Buvac oldu. 17 yıl boyunca Klopp ile sırasıyla Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool’da boyunca çalışan Buvac geçtiğimiz ay kişisel nedenleri göstererek ayrılma kararı almıştı. Peki, Fenerbahçe’ye teknik direktörü olup olmayacağı merak edilen, Zeljko Buvac kimdir? Zeljko Buvac kaç yaşında?

ZELJKO BUVAC KİMDİR? ZELJKO BUVAC KAÇ YAŞINDA?

Bosna-Hersekli Buvac, teknik direktörlük kariyerine futbolu bıraktığı SC Neukirchen’de yardımcı antrenör olarak başladı. 56 yaşındaki teknik adam 2001 yılında Mainz’da göreve başladı ve Jurgen Klopp’un yardımcısı oldu. Buvac, Dortmund’a seviye atlatan teknik heyette en önemli isimlerden biri oldu.

Sırasıyla Borussia Dortmund ve Liverpool’da da Klopp’un yardımcılığını üstelenen Buvac, yaklaşık 1 ay önce Klopp ile 17 yıllık birlikteliğine son verdi. Adı Fenerbahçe ile anıla Buvac’ın yeni sezonda tek başına teknik direktörlük yapmak istediği biliniyor. Buvac, taktiksel konulardaki analiz ve başarılarıyla dikkat çekiyor.

FENERBAHÇE’DE İLK ADAY BUVAC

Fenerbahçe'de Damien Comolli'nin sportif direktörlük koltuğuna oturmasının ardından, Fransız futbol adamının ilk hedef olarak Bosnalı çalıştırıcı Zeljko Buvac'ı hedef gösterdiği öğrenildi.

Liverpool Teknik Direktörü Jurgen Klopp'un yardımcılığını sürdüren 56 yaşındaki Buvac'ın kariyerine teknik direktör olarak devam etmek istediği, Comolli'nin ise başarılı çalıştırıcı ile irtibata geçilmesi için Ali Koç yönetimine tavsiyede bulunduğu ifade edildi.

Öte yandan Buvac dedikodularının ortaya atılması Fenerbahçe taraftarını da heyecanlandırdı. Sarı lacivertliler, futbol anlayışı olarak hücumcu bir yapıya sahip olan Buvac'ın takıma faydalı olacağı görüşünde birleşti.