Fenerbahçe David Moyes ile görüştü

Fenerbahçe’nin teknik direktör arayışları çerçevesinde İskoç Teknik Direktör David Moyes ile görüştüğü öğrenildi.

Yeni teknik direktörü arayışında olan ve sezon başlamadan bu konuyu netleştirmek isteyen sarı-lacivertlilerin David Moyes ile bir görüşme gerçekleştirdiği öğrenildi.Son olarak geçen sezon West Ham United'ı çalıştıran İskoç hoca, Everton'daki başarılarının ardından Manchester United'ta Sir Alex Ferguson'un yerine göreve gelmişti.

Sezon ortasından Bilic'in gönderilmesiyle West Ham United'ın başına geçen tecrübeli teknik adam, takımı küme düşme hattından kurtarmayı başarmıştı. Moyes, şu an bir takım çalıştırmıyor. Başkan Ali Koç'un en geç önümüzdeki hafta başında hoca konusunu çözüme kavuşturmak istediği, ardından takıma yapılacak takviyelere ağırlık verileceği kaydedildi.

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SON ADAY BUVAC

Futboldaki yapılanmaya uygun bir isim aranırken Liverpool'dan Jurgen Klopp'un yardımcılığını yapan Zeljko Buvac ismi gündeme geldi. 17 yıl boyunca Klopp ile sırasıyla Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool'da çalışan Buvac, geçtiğimiz ay kişisel nedenleri göstererek ayrılma kararı almıştı. 56 yaşındaki Bosna-Hersekli teknik adam, yeni sezonda tek başına teknik direktörlük yapmak istiyor. Buvac, taktiksel konulardaki analiz ve başarılarıyla dikkat çekiyor.