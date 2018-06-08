Fenerbahçe 2018/2019 sezonu formaları sızdı! Yeni sezonda sürpriz…

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından değişim rüzgarı formalarda da yaşanacak... Merakla beklenen Fenerbahçe'nin yeni sezon formaları sızdı. Sarı lacivertlilerin piyasaya sürmeye hazırlandığı 3 özel forma sosyal medyada paylaşılmaya başladı. Formaların 10 Temmuz – 19 Temmuz arasında tanıtılması bekleniyor...

Fenerbahçe’nin 2018-2019 sezonu formaları belli oldu… Piyasaya sürülmeye hazırlanan formalarla ilgili olarak ‘efsane çubuklu’ sitesi ilk görselleri paylaştı.

Verilen bilgilere göre Fenerbahçe yeni sezonda çubuklu formadan vazgeçmeyecek. Sarı lacivertlilerin ikinci forması ise yatay çizgili sarı-beyaz forma olacak. Üçüncü ve son forma ise oldukça sürpriz. Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda giyeceği alternatif forma, antrasit olacak.

Bu yıl Fenerbahçe'nin Adidas anlaşmasının son sezonu… 2004-2005'ten beri devam eden anlaşma, 2018-2019 sezonunda sona erecek ve Fenerbahçe, 2019-2020 sezonundan itibaren tarihinde ilk kez Adidas'tan başka üreticilerle çalışacak. İşte sosyal medyaya sızan Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda giyeceği Adidas'a veda formaları hakkında bilgiler…

İÇ SAHA – ÇUBUKLU

Sarı lacivert çubuklu, Fenerbahçe'nin 1909 yılından beri değişmeyen iç saha forması. Forma hakkında bilinenler kısıtlı, sırtının yine lacivert olmasını bekleniyor ancak sarı olması da kimseyi şaşırtmamalı. Yine logo ve yıldız rengi hakkında çok net bilgiler olmamakla birlikte, 2010-2011 sezonundan beri olduğu gibi altın rengi olacağı tahmin ediliyor. Tanıtım kombini çubuklu – lacivert – lacivert olsa da formayı genellikle beyaz şort ve beyaz çorap kombiniyle göreceğiz.

DEPLASMAN – KURULUŞ

Fenerbahçe'nin kuruluş renkleri sarı – beyazdı. Daha sonra mevsimlik kumaş bulunamayınca Taksim'in kumaş tüccarlarından bulunan sarı – lacivert gömlek ile kulübün renkleri de sarı – lacivert oldu. Fenerbahçe yakın dönemde dört farklı kuruluş forması giydi. 2007 – 2008 deplasman forması, 2008-2009 alternatif forması, 2009-2010 deplasman forması, 2017-2018 deplasman forması. Geçtiğimiz sezon sarı forma en çok satılan forma olunca, 2018-2019 sezonu deplasman forması da yine kuruluş renklerinde seçilmiş. Formada, 2008-2009 sezonunda olduğu gibi yatay şeritler bulunacak, kimi zaman terminolojide buna yatay çubuklu da denir.

Formanın detay rengi lacivert. Bu formanın beyaz şort ve çoraplarla kombinleneceği tahmin ediliyor. Gerekli olduğunda iç saha formasının tanıtım kombini olan lacivert şortla da görebiliriz.

ALTERNATİF- ANTRASİT

Antrasit forma, Fenerbahçe tarihinde yerini ilk kez 2009-2010 sezonunda aldı. “Arma” olarak tanıtılan formanın göğsünde dev bir Fenerbahçe arması mevcuttu ve neon sarı detaylara sahipti. Aynı formanın bir de mavi detaylı kaleci versiyonu bulunuyordu. 2016-2017 sezonunda, Fenerbahçe'nin 110. yılında, iki farklı antrasit tonundan oluşan çubuklu forma, altın detaylarla süslenmişti. 2009-2013 yılları arasında birkaç antrasit kaleci forması da görmüştük.

Fenerbahçe'nin 2018-2019 sezonunda giyeceği alternatif forma, antrasit olacak. Kesin olmamakla birlikte, Adidas'ın bu sezon herkese dağıttığı gradyanlı dama desenine sahip olacağı tahmin ediliyor. Formanın detay rengi ise mavi olacak. Antrasit şort ve çoraplarla kombinlenecek.