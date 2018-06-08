Enes Ünal’dan sağlığı ile ilgili ilk açıklama

Ameliyat masasına yatan Milli futbolcu Enes Ünal, sağlık durumu hakkında sosyal medyadan bir açıklamada bulundu.

İspanya’nın Villarreal takımında forma giyen Milli futbolcu Enes Ünal kasığından ameliyat oldu.

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21 yaşındaki Enes Ünal sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, “3-4 aydır devam eden kasık ağrılarımdan sonra bugün ameliyat oldum. Operasyon beklediğimizden daha da iyi geçti, önümüzdeki sezon için sabırsızlanmaya başladım bile. Geçmiş olsun dileklerini ileten herkese teşekkür ediyorum. Her zamankinden güçlü, her zamankinden istekli” dedi.