Damien Da Silva kimdir? Fenerbahçe ile anılan Damien Da Silva transfer olacak mı?

Transfer hareketliliğinin başladığı Fenerbahçe'de savunma hattı için Damien Da Silva ismi geçiyor. Fransız basınına da konu olan transfer söyletisi için Comolli, yakın ilişkilerini kullanarak Da Silva ile el sıkıştığını yazılıyor. Peki, Damien Da Silva kimdir?

Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe, futbolcu transferi için kolları sıvadı. Geçen sezon savunmada yaşanan aksaklıkları önlemek isteyen Comolli ilk iş olarak savunma hattı arayışlarına girdi. Fransız basınına göre de görüşülen isimlerin başında Damien Da Silva geliyor. Fenerbahçe’nin yanı sıra Trabzonspor, St. Etienne ve Montpellier'in de ilgilendiği belirtilen haberde Comolli’nin yakın ilişkilerini kullanarak transferi bitirmek istediğini belirttiler. Peki, Damien Da Silva kimdir? Damien Da Silva kaç yaşında? Da Silva nereli?

DAMİEN DA SİLVA KİMDİR? KAÇ YAŞINDA?

30 yaşındaki Fransız stoper 4 sezondur Caen forması giyiniyor. Caen formasıyla bu sezon Fransa Ligue 1'de sadece 6 maç kaçırıp 32 maçta görev alan tecrübeli stoper, 4 gol atarak takımına skor anlamında da katkı yaptı.