Cleveland Golden State maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?
NBA finalinde Cleveland Cavaliers Golden State Warriors nefesleri kesmeye devam ediyor. İlk 3 maçta da LeBron James’li rakibini yenmeyi başaran Golden State durumu 3-0 yapmayı başardı. GSW bu gece oynanacak maçı da kazanması halinde şampiyonluğunu ilan edecek. NBA şampiyonunun belli olma ihtimali taşına maç için basketbol tutkunları “Cleveland Golden State maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda” aramalarına başladı. İşte, NBA final maçı hakkında merak edilenler…
CLEVELAND CAVALİERS GOLDEN STATE WARRİORS MAÇI SAAT KAÇTA HANGİ KANALDA?
NBA’in final serisi kapsamında Cleveland Cavaliers, Golden State Warriors önünde dördüncü maçına çıkacak. 8 Haziran Cuma’yı 9 Haziran Cumartesi’ye bağlayan gün sabaha karşı saat 04.00’da oynanacak olan karşılaşma, Türkiye’de S Sport kanalından canlı izlenebilecek.
NBA FİNAL MAÇLARI NE ZAMAN?
4. Maç | 9 Haziran (04:00) Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors
5. Maç | 12 Haziran (04:00) Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers
6. Maç | 15 Haziran (04:00) Cleveland Cavaliers – Golden State Warriors
7. Maç | 18 Haziran (03:00) Golden State Warriors – Cleveland Cavaliers
NOT: Maç saatleri TSİ’ye göre yazılmıştır ve 5 – 6 – 7. maçlar ilk müsabakalarda şampiyon belli olmadığı ve gerek görüldüğü takdirde oynanacaktır.