Cleveland Golden State maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

Golden State Warriors seride 3-0 öne geçti. Eğer Cleveland karşısında 1 kez daha kazanırsa NBA'in en büyüğü olacak. Peki, Cleveland Cavaliers Golden State Warriors (GSW) maçı ne zaman saat kaçta hangi kanalda?

0