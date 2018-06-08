Aykut Kocaman için bomba iddia! Milli Takım’a gidiyor…

Türkiye Futbol Federasyonu'nun Fenerbahçe'den ayrılması halinde Aykut Kocaman'ı Milli Takım'ın başına getireceği iddia edildi.

Fenerbahçe ile yollarını ayırması beklenen teknik direktör Aykut Kocaman’ın, 2020 Avrupa Şampiyonası grup elemeleri öncesi A Milli Takım'ın başına getirileceği iddia edildi…

Cumhuriyet Gazetesi’nden Arif Kızılyalın’ın haberine göre; Fatih Terim sonrası anlaşılan Mircea Lucescu'nun bekleneni verememesi, Rumen hocanın ilerleyen yaşı gibi faktörler TFF'yi arayışa yönlendirdi. Son derece gizli yürütülen bu operasyon TFF'de bazı idari değişiklikleri beraberinde getirecek. Ali Koç ile Aykut Kocaman bir araya geldi! İlgili Haberi Oku

Nihat Özdemir, Ali Dürüst, Ali Düşmez, Servet Yardımcı gibi isimlerin de Başkan Yıldırım Demirören'i Kocaman konusunda ikna ettiği öğrenildi. Aykut Kocaman, Fenerbahçe'den koptuktan sonra Lucescu ile yollar ayrılacak ve ünlü hoca Milli Takım'ın başına gelecek.

Eğer, Ali Koç, Aykut Kocaman'la devam kararı alırsa bu kez Milli Takım için bir başka bir yerli teknik adama teklif sunulacak.