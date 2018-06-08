Asamoah Gyan, Kayserispor için ‘feda’da bulundu

Kayserispor Başkanı Erol Bedir, 1 yıllık sözleşmesi daha bulunan ancak geçtiğimiz sezon sakatlıklar nedeniyle beklenen performanstan uzak bir tablo çizen Asamoah Gyan'ın bu sezon alacağı garanti ücretten yüzde 60 feda yaptığını açıkladı.

Özellikle son yıllarda ligde kalmanın başarı olarak algılandığı bir ortamda yönetim olarak ligde rahat bir şekilde kalmanın kıymetini bildiklerini ifade eden Erol Bedir, ”Bu yılki mücadelemizde de amacımız yine yukarılar olacaktır. Başkan ve yönetim olarak bizler bu hedef doğrultusunda gerekli tedbirleri alacak, tüm sezon boyunca teknik heyet, oyuncu grubu ve büyük taraftarımızla omuz omuza, büyük bir inançla zirvelere ulaşmaya çalışacağız. Bu hedeflerimiz doğrultusunda, takımımızın başına getirmiş olduğumuz, teknik direktörümüz Ertuğrul Sağlam ile birlikte tüm çalışmalar devam etmekte, bu arada takıma düşünülen oyuncu takviyeleri de yapılmaktadır. Yönetimimiz ve teknik heyetin yapmış olduğu çalışmalar sonunda takviye yapılması gereken bölgeler tesbit edilmiş, 1 solbek, 2 orta saha ve 2 kanat oyuncusu takviyesinin hedeflerimiz açısından isabetli olacağına karar verilmiştir. Bu tesbit ve karardan sonra, ülkemizdeki birçok takımın transfer listesinde olan (solbek) Sakıp Aytaç,(orta saha) Hasan Hüseyin Acar’la prensip anlaşmaları yapılmış, önümüzdeki 1-2 gün içerisinde resmi sözleşmeler imzalanacaktır. Ayrıca, 1 orta saha ve 2 kanat oyuncusuyla da görüşmelerimiz son noktalara gelmek üzeredir. Önümüzdeki hafta içinde bu transferlerin de netleşmesiyle birlikte alınacak oyuncu anlamında hedefine ulaşacak olan Kayserisporumuz geçtiğimiz yıl olduğu gibi bu yılda, transferi en erken tamamlayıp, hazırlık kamplarına eksiksiz giren takımlardan birisi olacaktır.” diye konuştu.

ASAMOAH GYAN GARANTİ BEDELİNİ DÜŞÜRDÜ

Başkan Erol Bedir, Asamoah Gyan’ın garanti ücretinde indirim yaptığını söyledi.

Bedir, ”Asamoah Gyan, bilindiği gibi sakatlık, şanssızlık veya başka teknik nedenlerle yeterli forma şansı bulamamış ve hem kendi adına, hem de takımımız adına beklentileri karşılayamamıştır. 1+1 yıllık daha sözleşmesi olan oyuncumuzun kontratı ve ekonomik şartları geçtiğimiz yılda olduğu gibi devam etmektedir. Yani performansına bakılmaksızın, diğer oyuncularda olduğu gibi kontratı gereği, bu yıl içinde alacağı garanti bir bedel vardır. Buna rağmen; her ne sebeple olursa olsun geçtiğimiz yılki performansından kendisi de memnun olmayan oyuncumuz tatilde olmasına rağmen bizimle devamlı irtibatta olmuş, kendi irade ve isteği ile yeni bir kontrat imzalayarak kulübümüze göndermiştir. Bu yeni kontrata göre, Gyan kendi garanti ücretini yüzde 50-60 oranında düşürmüş, performans karşılığı ödemeyi ön plana çıkarmış, geçtiğimiz yıldan kalan ve bu yıl ödememiz gereken bir miktar alacağından da vazgeçmiştir. Bunu yaparken de başkana olan saygısından ve özellikle taraftarın kendisinin Kayseri’ye gelişindeki karşılanmasından bahsetmiştir. Asamoah, mecbur olmadığı halde garanti ücret ve alacakları konusunda fedakarlık yaparken, takımımıza transfer etmek istediğimiz bazı oyunculara da çok ciddi referans olmaktadır. Önümüzdeki sezonda ,futbol olarak da takımımızın ve hocamızın en önemli silahlarından birisi olacağına inandığımız oyuncumuzun bu örnek ve karakterli davranışlarını takdirle karşılıyor, futbol dünyasındaki diğer oyunculara örnek olmasını diliyor, yazılı bir taahhüdümüz olmamasına rağmen üst düzey performansı durumunda, konunun yönetimimizce tekrar değerlendirebileceğini ifade etmek istiyoruz” şeklinde konuştu

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