Reklamsız Sözcü
Giriş Yap Satın Al
Amkspor
REKLAMSIZ SÖZCÜ
Mail Gönder
Sayfayı Yazdır
A- A+
Paylaş Tweet

Arsenal’de ilk hedef kale

Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Bayern Leverkusen'in Alman kalecisi Bernd Leno'yu transfer etmek istiyor.
20:068 Haziran 2018
0
Arsenal’de ilk hedef kale

İngiltere’nin Mirror Gazetesinde yer alan habere göre Arsenal, ezeli rakipleri ile arayı kapatmak amacıyla Bundesliga ekiplerinden Bayern Leverkusen’in kalecisi Bernd Leno’yu listenin en üst sırasına çıkardı. Leno, 2016-17 yılında gösterdiği başarılı performansla birçok kulübün transfer listesine girmişti. Ancak Alman kalecinin transferi Leverkusen’in Leno’nun yerini dolduramayacağı sebebiyle gerçekleşmedi.

08 Haziran 2018 Harry Kane`den 6 yıllık imza İlgili Haberi Oku

Bundesliga’yı 5’inci sırada bitiren Leverkusen, daha iyi bir takıma transfer olmak isteyen Leno’nun yerini Eintracht Frankfurt’un Finlandiyalı kalecisi Lukas Hradecky ile doldurdu.

Skor
Facebook Twitter
A+ A-
SIRADAKİ HABER