Altınordu’nun kalecisi Erce Kardeşler, Stander Liege yolcusu

Spor Toto 1. Lig takımlarından Altınordu'nun genç yeteneği kaleci Erce Kardeşler, Belçika'nın Standard Liege takımına transfer olmaya hazırlanıyor. 24 yaşındaki kaleci, Altınordu'nun Çağlar Söyüncü'den sonra direkt olarak yurtdışına ihraç ettiği ikinci futbolcu olacak.

Spor Toto 1’inci Lig ekiplerinden Altınordu’nun başarılı kalecisi Erce Kardeşler, Belçika ekibi Standard Liege’e transfer olmaya hazırlanıyor.

Standard Liege tarafından uzun süredir takip edilen 24 yaşındaki file bekçisinin mayıs ayında Belçika’ya giderek kulübün tesislerini gezdiği ve 3 gün kaldığı Liege kentini çok beğendiği öğrenildi.

Erce’yi kadrosuna dahil etmek için önceki sezon Altınordu’ya 300 bin Euro teklif ederek nabız yoklayan Liege, bonservis için bu kez 1.5 milyon Euro ödemeyi ve sonraki transferinden Altınordu’ya yüzde 30 pay vermeyi kabul etti. Transferin gelecek hafta resmiyet kazanması bekleniyor.

Kırmızı-lacivertli takımda gösterdiği başarılı performansla ismi Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor gibi kulüplerle anılan Erce, yurtdışına gitmesi halinde Freiburglu Çağlar’ın ardından Altınordu’dan direkt yabancı bir kulübe transfer olan ikinci futbolcu olacak.

Altyapı yatırımıyla son yollarda yurtdışına ihraç ettiği futbolculardan servet kazanan Altınordu patentli Cengiz Ünder ise önce Başakşehir’e ardından Roma’ya transfer olmuştu. Teknik Direktör Eser Kardeşler’in oğlu, Süper Lig Hakemi Arda Kardeşler’in kardeşi olan Erce, 2013’te Yeşil Bursa’dan transfer edilmişti.

Erce’nin yurtdışı hayali nedeniyle bir süredir özel İngilizce dersleri aldığı ifade edildi.

ŞENES ERZİK SAHASI AÇILDI

FIFA ve UEFA Onursal Üyesi ve Türkiye Futbol Federasyonu Onursal Başkanı Şenes Erzik, kendi adına Altınordu tarafından yaptırılan Şenes Erzik Sahası’nın açılışını gerçekleştirdi. Torbalı’daki Metin Oktay Yerleşkesi’nde yer alan hibrit sahanın açılışına eşi Dilek Hanım’la birlikte gelen ve kurdele kesen Şenes Erzik, Altınordu Başkanı Seyit Mehmet Özkan´ın Türk gençleri için örnek hizmetler verdiğini dile getirdi. Başkan Özkan ise Şenes Erzik´in Türk futboluna unutulmaz hizmetler verdiğini vurguladı.