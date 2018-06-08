Almanya Suudi Arabistan maçı hangi kanalda saat kaçta?

Dünya Kupası favorisi Almanya Suudi Arabistan karşısına çıkıyor. Turnuvaya hazır gitmek isteyen Almanlar kupada rakiplerine zor anlar yaşatmak isteyen Suudi Arabistan karşısında kazanarak morallerini yükseltmek istiyor. Peki, Almanya Suudi Arabistan maçı hangi kanalda, ne zaman, saat kaçta?

Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçları ile futbol şöleni yaşanıyor. Kupanın favorisinin görücüye çıktığı maçlardan biri de Almanya Suudi Arabistan arasında oynanacak. Dünya Kupası’na günler kala henüz hazır bir görüntü çizmeyen Almanya, yaptığı 5 hazırlık maçında galibiyet alamazken, bu süreçte 3 beraberlik ve 2 yenilgi tattı. Peki, Almanya Suudi Arabistan maçı saat kaçta, hangi kanalda?

ALMANYA SUUDİ ARABİSTAN MAÇI SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

2018 FIFA Dünya Kupası öncesinde hazırlık maçları devam ediyor. Bu kapsamda Almanya, Suudi Arabistan ile hazırlık maçında karşılaşacak. Bu akşam TSİ 20.30’da oynanacak Almanya-Suudi Arabistan müsabakası TRT Spor kanalından canlı izlenebilecek.

ELEMELERDE YENİLMEDİ, HAZIRLIK MAÇLARINDA KAZANAMADI

2014’te Brezilya’da düzenlenen Dünya Kupası’nı kazanan Almanya elemeleri oldukça başarılı geçirdi. C Grubu’nda Kuzey İrlanda, Çekya, Norveç, Azerbaycan ve San Marino ile mücadele eden Almanya, oynadığı 10 maçın tamamından galibiyetle ayrıldı ve doğrudan Rusya vizesini aldı. Ancak hazırlık sürecinde Almanya beklentileri karşılayamadı. 5 hazırlık maçı yapan Panzerler henüz kazanamadı.