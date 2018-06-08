Ali Koç o tabloyu görünce şaşkına döndü!

Mazbatasını aldıktan sonra vakit kaybetmeden işe koyulan Fenerbahçe'nin yeni başkanı Ali Koç kulübün mali durumu karşısında hayal kırıklığı yaşadı.

Fenerbahçe’de 20 yıllık Aziz Yıldırım döneminin tarihi bir seçimle sona ermesinin ardından göreve gelen yeni başkan Ali Koç, ayağının tozuyla işe koyuldu…

Önce kulüp personelleriyle görüşmeler gerçekleştirmeye başlayan başkan Koç, geçtiğimiz sabah önce Dereağzı’na gitti ve altyapı personelleriyle görüştü. Burada özellikle Müjdat Yetkiner’e kongre esnasında ve sonrasında söylediği hakarete varan sözler için oldukça sert çıkışan Koç, ardından kulüp binasına geçerek kulübün diğer departmanlarıyla bir araya geldi.

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DURUM BEKLEDİĞİMİZDEN KÖTÜÇoğu departmana durumu öğrenmek için sorular soran çiçeği burnunda başkan, kulübün mali durumu için, “Durum beklediğimizden çok kötü” ifadelerini kullandı.

1 MİLYON ÜYE REVİZE EDİLİYOR

Toplantıya katılan tüm departmanlardan devam eden projelerin durumu hakkında da bilgi alan Ali Koç, özellikle 1 milyon Üye projesinin mevcut durumu karşısında da büyük hayal kırıklığına uğradı. Projenin mevcut rakamlarını çok ama çok yetersiz bulan Koç, bu projenin revize edilmesi ve yeniden hareketlendirilmesi için de talimatlar verdi. Kulüp personeline mazbata töreni esnasında yaptığı konuşmanın bir benzerini yapan Koç, işlerini kaybetme korkusu yaşamamaları gerektiğini de söyledi.

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İLK TOPLANTI BUGÜN

Fenerbahçe’de tarihi bir seçim sonrasında göreve başlayan yönetimi bugün ilk toplantısını gerçekleştirecek. Ali Koç başkanlığında ilk kez toplanacak olan Sarı-Lacivertli yönetim, birçok önemli konuyu görüşecek. Ayrıca yönetim kurulundaki görev dağılımının da yapılacağı bu toplantı da futbol takımıyla ilgili de kararların alınması bekleniyor.