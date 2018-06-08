Adana Demirspor’un yeni başkanı Kazım Bozan oldu

Spor Toto 1'inci Lig ekiplerinden Adana Demirspor'da Kazım Bozan, 148 oyla yeni başkan seçildi.

Adana Demirspor’un ertelenen olağanüstü genel kurulu bugün yapılan ikinci oturumda çoğunluğa bakılmaksızın gerçekleşirken, kulübün yeni başkanı Kazım Bozan oldu. Olağanüstü genel kurul, Sular VİP Salonu’nda sıkı güvenlik tedbirleri altında gerçekleştirildi. Salonun etrafında bir TOMA bekletilirken, üyeler salona tek tek isim ve üst kontrolü yapılarak girdi. Av. Aziz Erbek başkanlığındaki divan kurulu ile gündem maddelerinin okunmasına geçildi. Mehmet Gökoğlu başkanlığındaki yönetim kurulunun ibra edilmesinin ardından söz alan başkan adaylarından Aziz Kaya, diğer adaylara başarılar dileyerek adaylıktan çekildiğini açıkladı. Kazım Bozan ile Nilay Ateşoğulları ise konuşmalarında kulüple ilgili projelerini anlattı.

KAZIM BOZAN: KAZANAN ADANA DEMİRSPOR OLDU

210 oyun kullanıldığı kongrede, 3 oy geçersiz sayılırken, Kazım Bozan’ın listesine 148, Nilay Ateşoğulları’nın listesi ise 59 oy aldı. Oyların sayılmasıyla birlikte Av. Erbek, yeni başkanın Kazım Bozan olduğunu ilan etti. Yeni başkan seçilen Bozan, Nilay Ateşoğulları ile el sıkışıp, “Kazanan Adana Demirspor oldu” dedi. Ateşoğulları da, “Adana Demirsporlu olmaktan gurur duyuyorum” diye konuştu.

Kazım Bozdan başkanlığında oluşan yeni yönetim ise şöyle:

“İsmail Tanrıverdi, Şentürk Çalık, Aziz Can Eken, Erdinç İpek, Cumali Önerge, Şehmus Önder, Hasan Özkan, Sercan Akyol, Ercüment Filazi, Şahin Güneşer, Mehmet Yıldırım, Mehmet Şirin Gültekin, Fatih Şendur, Tayfur Sökmen, Ceniz Altunkaynak, Şehmus Özçelik, Kurtuluş Şengül, Semih Dizidar, Mehmet Geçili.”