Son dakika transfer haberleri: Beşiktaş Galatasaray Fenerbahçe transfer gündemi

Fenerbahçe'de teknik direktörlük için son aday Buvac oldu. Beşiktaş 10 numara transferi için gündemine Carrassal'ı aldı. Galatasaray Trezeguet için transfer teklifi yaptı. Beşiktaş, Galatasaray, Fenerbahçe taraftarları günlük transfer haberlerini merak ediyor. İşte 8 Haziran son transfer haberleri...

Fenerbahçe teknik direktörü bilinmezliği devam ediyor. Fenerbahçe Moyes’in ardından Zeljko Buvac ismini gündeme aldı. Talisca’nın boşluğunu doldurmak isteyen Beşiktaş 10 numara adayını Kolombiya’dan buldu. Hücüm gücünü arttırmak için çaba harcayan Galatasaray Trezguet için teklifini yaptı, Kasımpaşa yanıt verdi. İşte 8 Haziran transfer haberleri…

FENERBAHÇE TEKNİK DİREKTÖR İÇİN BUVAC’I DÜŞÜNÜYOR

Futboldaki yapılanmaya uygun bir isim aranırken Liverpool’dan Jurgen Klopp’un yardımcılığını yapan Zeljko Buvac ismi gündeme geldi. 17 yıl boyunca Klopp ile sırasıyla Mainz, Borussia Dortmund ve Liverpool’da çalışan Buvac, geçtiğimiz ay kişisel nedenleri göstererek ayrılma kararı almıştı. 56 yaşındaki Bosna-Hersekli teknik adam, yeni sezonda tek başına teknik direktörlük yapmak istiyor. Buvac, taktiksel konulardaki analiz ve başarılarıyla dikkat çekiyor.

İSPANYA’DAN BEŞİKTAŞ İÇİN CARRASSAL TRANSFERİ İDDİASI

İspanya’nın AS gazetesinin haberine göre Beşiktaş, 20 yaşındaki Kolombiyalı oyuncu Jorge Carrassal’ı transfer etmek istiyor. Sevilla’nın 2016 yılında Kolombiya’nın Millonarios takımından altyapısına kazandırdığı genç oyuncu, geçen sezon Ukrayna ekibi Karpaty Lviv’e kiralandı ve Karpaty Lviv 2 milyon euro bedeli ödeyip genç oyuncunun bonservisini alıp, daha sonra iki katından yüksek bir ücretle satmak istiyor.

GALATASARAY TREZEGUET İÇİN TEKLİF YAPTI

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla adından söz ettiren 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Galatasaray'ın teklif yaptığını doğrulayan Hilmi Öksüz, “Galatasaray'dan gelen bir teklif var ama rakam yok. Biz de zaten bu teklifi reddettik. Hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz. Bu sene kadromuzu koruyacağız” ifadelerini kullandı.Ancak Trezeguet'nin sözleşmesinde “5 milyon Euro'ya serbest kalır” maddesinin bulunduğunu dile getiren Öksüz, “Oyuncu 5 milyon Euro'yu getirirse serbest kalır. Ama Türkiye şartlarında kaç kulüp bunu verebilir orasını bilemem” dedi.

DİĞER TRANSFER HABERLERİAbdurrahim Albayrak'ın İtalya'ya sadece Nagatomo için gitmediği belirtilirken, gündemdeki diğer ismin Andre Silva olduğu iddia edildi. (Kaynak: Fanatik)

Portekiz basınında yer alan haberde, Beşiktaş’ın Benfica ile Eduardo Salvio’nun transferi için görüştüğü ve siyah-beyazlıların Portekiz temsilcisine 10 milyon euro bonservis bedeli teklifinde bulunduğu belirtildi. (Kaynak: Fotomaç)

İtalyan gazeteci Alfredo Pedulla, geçtiğimiz sezonu Chievo’da kiralık olarak tamamlayan Fiorentinalı Nenad Tomovic için Fenerbahçe’nin teklif yaptığını yazdı. (Kaynak: Fotomaç)