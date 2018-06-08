2018 Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Dünya Kupası ilk maç ne zaman?

Dünya Kupası'nın başlamasına artık 1 haftadan kısa bir süre kaldı. Dünya Kupası ilk maçı sabırsızlıkla bekleyen futbol tutkunları Dünya Kupası hangi kanalda, hangi maçlar oynanacak merak ediyor. İşte, Dünya Kupası maçlarını yayınlayacak kanallar...

0