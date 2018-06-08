2018 Dünya Kupası maçları hangi kanalda? Dünya Kupası ilk maç ne zaman?
Bu yaz Rusya’da 32 takım 1 ay sürecek turnuvada Dünya Kupası’nı kazanmak için mücadele edecek. Milyarlarca kişi tarafından izlenmesi beklenen Dünya Kupası’nda yıldızların şovunu seyredenler futbol keyfinin doruğa ulaşacak. Peki 14 Haziran'da başlayacak Dünya Kupası hangi kanalda? İşte merak edenler için, Dünya Kupasının yayınlanacağı kanallar…
DÜNYA KUPASI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
2018 Dünya Kupası grup maçları, 14 Haziran tarihinde başlayacak, 15 Temmuz tarihinde sona erecek. Turnuvanın yarı final maçları 10-11 Temmuz tarihlerinde oynanacak. Turnuvanın finali ise 15 Temmuz Pazar günü TSİ 18.00'da gerçekleştirilecek.
RUSYA 2018 DÜNYA KUPASI HANGİ KANALDA?
Rusya'da düzenlenecek 2018 Dünya Kupası'nın yayıncısı yine TRT olacak. Rusya'da düzenlenecek Dünya Kupası maçları TRT 1 ve TRT Spor kanallarında yayınlanacka.