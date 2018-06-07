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Türkiye, FIFA sıralamasında geriledi

FIFA dünya klasmanında Türkiye, bir basamak gerileyerek 38. sırada yer aldı. Dünya Kupası'nın son sahibi Almanya, liderliğini sürdürdü.
13:167 Haziran 2018
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Türkiye, FIFA sıralamasında geriledi

Türkiye Milli Takımı, Uluslararası Futbol Federasyonları Birliği (FIFA) dünya sıralamasında bir basamak gerileyerek 38’inci oldu.

FIFA’nın internet sitesinden açıklanan mayıs ayı dünya sıralamasına göre, 706 puana sahip ay-yıldızlılar, Demokratik Kongo Cumhuriyeti ile birlikte 38. sırada yer aldı.FIFA Dünya Kupası’nın son şampiyonu Almanya, liderliğini sürdürdü. Brezilya’nın ikinci, Belçika ise üçüncü sıradaki yerini korudu. Bir sonraki FIFA dünya sıralaması, 19 Temmuz’da açıklanacak.

Sıralamada ilk 10’a giren ülkeler şöyle:

Sıra     Takım       Puan     Değişim

1           Almanya    1558        –

2          Brezilya     1431         –

3          Belçika       1298        –

4         Portekiz      1274        –

5         Arjantin      1241        –

6         İsviçre        1199        –

7         Fransa        1198        –

8         Polonya     1183        2

9         Şili              1135        –

10       İspanya     1126       -2

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