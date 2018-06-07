Selçuk İnan ‘S8’ davasından feragat etti

Ronaldo’nun ‘CR7’si gibi ' Galatasaraylı Selçuk İnan, kendisinin de ‘S8’ markasıyla tanındığını ve isminin tescilli olduğunu söyleyerek Samsung'a açtığı davadan feragat etti. Mahkeme de feragat nedeniyle davayı reddetti. 'S8' marka telefonların imhasını isteyen ve markanın kullanılmaması konusunda ihtiyati tedbir isteyen Selçuk İnan'ın isteğini mahkeme daha önce 'Sayılar ve kelimeler kimsenin tekelinde değildir' diyerek reddetmişti.

SÖZCÜ / FATMA VURGUN

Samsung’un çıkardığı ‘S8’ modelinin Türkiye’deki isim hakkının kendisine ait olduğunu belirten Selçuk İnan, sosyal medya ismini de kanıt göstererek Güney Kore merkezli elektronik devi Samsung’a dava açmıştı. Samsung’un S8 ibaresini ile haksız rekabet teşkil eden eylemlerinin men edilmesini isteyen Selçuk İnan, ticari ürünlerde, evraklarda, kataloglarda, internet sitesinde, sosyal medya kanallarında ve her türlü tanıtım araçlarında ‘S8’ şeklindeki markasal kullanımlarının durdurulmasını istemişti.

‘S8’ MARKALI ÜRÜNLERİN İMHASINI İSTEMİŞTİ

Selçuk İnan ihtiyati tedbir kararı verilmek suretiyle Samsung ‘S8’ ibaresini taşıyan ürünleri üzerindeki her türlü ticari kullanımın durdurulmasını istemişti. Dava sonuçlanıncaya kadar ürünlerin üzerindeki markaların silinmesini ya da bu ürünlerin imhasına karar verilmesini isteyen Selçuk İnan, 10 bin TL maddi, 100 bin TL manevi toplam 110 bin TL manevi tazminatı, Samsung’un 8 Haziran 2017’den itibaren faiziyle ödemesini istemişti.

MAHKEME İHTİYATİ TEDBİR KARARINI REDDETTİ

İstanbul Fikri ve Sınai Haklar Mahkemesi, açılan davada Selçuk İnan’ın ‘S8’ markasının kullanımı konusunda ihtiyati tedbir talebini, “Kelimeler ve sayılar kimsenin tekeline verilemez. Markanın bir bütün olarak incelenmesinde Samsung’un tanınmış markasında ön planda olan unsur Galaxy ibaresi olup, S8 gibi asıl markanın önüne ve arkasına eklenen sayı ve kelimeler ise uygulamada cep telefonun modelinin bir üst model ve teknolojik olarak piyasaya çıkan yeni bir ürünü çağrıştırmakta olduğu bilinen bir gerçektir” diyerek reddetmişti.

FERAGAT NEDENİYLE RED

Selcuk İnan bugün görülecek ‘S8’ davasından kısa süre önce avukatı aracılığıyla davadan vazgeçtiğini belirten feragat dilekçesini mahkemeye sundu. Mahkeme de feragat nedeniyle davayı reddetti. Selçuk İnan ise reddedilen tedbir kararını İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi’ne taşıdı.

ÜNLÜ FUTBOLCULARIN İLK HARF VE FORMA KOMBİNASYONLARI: Q7, CR7, BY17

Galatasaray’ın kaptanı İnan, 7 numaralı futbolcu Quaresma’nın ‘Q7’, Burak Yılmaz’ın ‘BY17’ ve Cristiano Ronaldo’nun ‘CR7’si gibi kendisi de 4 yıl önce ‘S8’ markasını ‘ilk harf ve forma kombinasyonu’ şeklinde TPE’den tescil ettirmişti.