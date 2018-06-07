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Rafael Nadal, Fransa Açık’ta yarı finalde!

Erkekler dünya sıralamasının 1 numarası Nadal, Schwartzman'ı 3-1 mağlup ederek Fransa Açık Tenis Turnuvası'nda yarı finale çıktı
15:467 Haziran 2018
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Rafael Nadal, Fransa Açık’ta yarı finalde!

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros) erkeklerin 11 numaralı seribaşı Diego Schwartzman’ı 3-1 yenen 1 numaralı seribaşı Rafael Nadal, yarı finale yükseldi.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen turnuvada, yağmur nedeniyle yarıda kalan tek erkekler çeyrek final karşılaşmasına devam edildi.

Arjantinli Diego Schwartzman’a karşı ilk seti 6-4 kaybeden İspanyol Rafael Nadal, 5-3 öndeyken ertelenen ikinci seti 6-3 kazandı.

Sonraki setleri de 6-2’lik skorla hanesine yazdıran Nadal, 3 saat 42 dakika sonunda korttan 3-1 galip ayrıldı ve adını yarı finale yazdırdı.

32 yaşındaki İspanyol raket, yarı finalde 3 numaralı seribaşı Marin Cilic ile 5 numaralı seribaşı Juan Martin Del Potro arasındaki maçın galibiyle karşılaşacak.

06 Haziran 2018 Fransa Açık`ta Halep`in rakibi Muguruza oldu! Sharapova`ya şok... Turnuvanın 1 numaralı seribaşı Rumen Halep, Alman Kerber'i 2-1'lik skorla geçerek yarı finale kaldı. 3 numaralı seribaşı İspanyol Muguruza ise Rus Sharapova'yı 2-0 yenerek yarı finalde Halep ile eşleşti İlgili Haberi Oku

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