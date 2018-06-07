Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman 1 sene bekleseydi…
Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol:” Aykut Kocaman 1 sene bekleseydi, şimdi Ali Koç’la beraber omuzlarda geliyordu. Kariyeri yanlış tercihlerle dolu” dedi.
Mehmet Demirkol youtube üzerinden yayınlanan ‘Ciddiyetten Uzak’ programında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın takımdaki geleceğini değerlendirdi. Demirkol, ”Aykut Kocaman 1 sene bekleseydi, şimdi Ali Koç'la beraber omuzlarda geliyordu. Kariyeri yanlış tercihlerle dolu.” ifadelerini kullandı.