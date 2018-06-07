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Mehmet Demirkol: Aykut Kocaman 1 sene bekleseydi…

Ünlü futbol yorumcusu Mehmet Demirkol:” Aykut Kocaman 1 sene bekleseydi, şimdi Ali Koç’la beraber omuzlarda geliyordu. Kariyeri yanlış tercihlerle dolu” dedi.
08:527 Haziran 2018
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Mehmet Demirkol youtube üzerinden yayınlanan ‘Ciddiyetten Uzak’ programında Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’ın takımdaki geleceğini değerlendirdi. Demirkol, ”Aykut Kocaman 1 sene bekleseydi, şimdi Ali Koç'la beraber omuzlarda geliyordu. Kariyeri yanlış tercihlerle dolu.” ifadelerini kullandı.

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