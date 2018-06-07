Manchester United’dan Cristiano Ronaldo için çılgın teklif hazırlığı

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester United'ta yönetim, Cristiano Ronaldo'yu kadroya katmak için düğmeye bastı.

Premier Lig’de sezonu ezeli rakibi Manchester City’nin gerisinde ikinci sırada tamamlayan Kırmızı Şeytanlar, Real Madrid’in yıldız futbolcusu Cristiano Ronaldo’yu kadrosuna katmak istiyor.

Teknik direktör Jose Mourinho’nun özellikle istediği Ronaldo da Manchester kentine geri dönmeye sıcak bakıyor.

İngiliz gazetesi Daily Star’ın haberine göre, Manchester ekibinin büyük bir teklif ile Real Madrid’in karşısına çıkmaya hazırlanıyor. Kasımpaşa`dan flaş Trezeguet açıklaması: `Galatasaray istedi ama...` Kasımpaşa'nın Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, 'SKOR'a yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Trezeguet için teklif yaptığını ancak kadrolarındaki hiçbir oyuncuyu satmayı düşünmediklerini dile getirdi. İlgili Haberi Oku

Jose Mourinho’nun Pogba’nın gönderilmesinde bir sakınca olmadığını söylediği iddia edilirken, Manchester United’ın Ronaldo için Paul Pogba ile birlikte 132 milyon Euro’luk bir transfer teklifini Real Madrid’e sunması bekleniyor.

Geçmiş dönemlerde Cristiano Ronaldo’nun adı sık sık Manchester United ile anılmış ancak transfere yönelik somut bir adım atılamamıştı.

33 yaşındaki yıldız futbolcu Messi ve Neymar’dan daha düşük bir ücret karşılığında Real Madrid’de oynadığı için yeni sözleşme talebinde bulunmuş ancak olumlu bir sonuç alamamıştı.