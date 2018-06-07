Kasımpaşa’dan flaş Trezeguet açıklaması: ‘Galatasaray istedi ama…’

Kasımpaşa'nın Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, 'SKOR'a yaptığı açıklamada Galatasaray'ın Trezeguet için teklif yaptığını ancak kadrolarındaki hiçbir oyuncuyu satmayı düşünmediklerini dile getirdi.

Alican ÖZCAN – SÖZCÜ SKOR / Spor Toto Süper Lig takımlarından Kasımpaşa’nın Başkan Vekili Hasan Hilmi Öksüz, Galatasaray’ın transfer listesindeki Trezeguet hakkında çıkan transfer dedikodularıyla ilgili ‘SKOR’a özel açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz sezon sergilediği performansla adından söz ettiren 23 yaşındaki kanat oyuncusu için Galatasaray’ın teklif yaptığını doğrulayan Öksüz, “Galatasaray’dan gelen bir teklif var ama rakam yok. Biz de zaten bu teklifi reddettik. Hiçbir oyuncumuzu satmayı düşünmüyoruz. Bu sene kadromuzu koruyacağız” ifadelerini kullandı.

Ancak Trezegeut’nin sözleşmesinde “5 milyon Euro’ya serbest kalır” maddesinin bulunduğunu dile getiren Öksüz, “Oyuncu 5 milyon Euro’yu getirirse serbest kalır. Ama Türkiye şartlarında kaç kulüp bunu verebilir orasını bilemem” dedi.

Trezeguet’nin Avrupa’dan bir kulüple anlaşması halinde oyuncuya saygı duyacaklarını dile getiren Öksüz, “Avrupa’dan bir kulüp bu parayı getirir ve oyuncu da gitmek isterse tabii ki yardımcı oluruz” şeklinde konuştu.

Öte yandan yeni transferlerle ilgili de konuşan Öksüz, “Şu anda milli maçlar devam ediyor. Muhtemelen bayramdan sonra bazı isimler netleşecek. Henüz kesin bitmiş bir transfer yok ama bayram sonrasında yavaş yavaş transferde hareketlik kazanacağız” yorumunda bulundu.

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