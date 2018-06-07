Juventus Costa’nın bonservisini aldı

İtalya temsilcisi Juventus, geçen sezon Bayern Münih'ten kiraladığı Douglas Costa'nın bonservisini aldığını ve Brezilyalı oyuncunun 4 yıllık sözleşmeye imza attığını duyurdu.

İtalya 1. Futbol Ligi (Serie A) ekiplerinden Juventus, geçen sezon Bayern Münih’ten kiraladığı Douglas Costa’nın bonservisini 40 milyon avro karşılığında aldı.

Kulüpten yapılan açıklamada, geçen sezon kiralık olarak forma giyen Brezilyalı futbolcunun sözleşmesinde yer alan 40 milyon avroluk bonservis bedelinin Bayern Münih’e ödenmesine karar verildiği belirtildi.

Açıklamada, söz konusu bonservis bedelinin iki yıl içinde taksitlerle ödeneceği, 27 yaşındaki Douglas Costa ile de 4 yıllık sözleşme imzalandığı ifade edildi.

İtalyan ekibiyle geçen sezon tüm kulvarlarda 47 maça çıkan Costa, 6 gol ve 14 asistlik performans sergilemişti.

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