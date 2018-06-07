İngiliz devinden Talisca’ya çılgın rakam!

Portekiz basını Beşiktaş'tan ayrılması kesinleşen Talisca için İngiltere Premier Lig devi Manchester United'ın devrede olduğunu ve 40 milyon Euro teklif ettini duyurdu.

Beşiktaş’tan ayrılan Anderson Talisca ile ilgili Portekiz’den yeni iddialar geldi. Portekiz’in ünlü gazetesi O Jogo, Anderson Talisca için Manchester United’ın 40 milyon Euro’luk teklif yaptığını yazdı. Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de, sezonun son maçından sonra yaptığı açıklamada Talisca’nın İngiltere Premier Lig’e gideceğini söylemişti… Portekiz’in ünlü spor gazetesi O Jogo, Anderson Talisca için Manchester United’ın son olarak 40 milyon Euro’luk bir teklif yaptığını yazdı. İki Çin kulübünün de Talisca için 40 milyon Euro vermeye razı olduğu ve görüşmelerin devam ettiği ifade edildi.

Anderson Talisca’nın ise Çin’den gelen yüksek kontrat teklifi nedeniyle düşünme aşamasında olduğu, transferin önümüzdeki günlerde belli olacağı bilgisi verildi. 24 yaşındaki Brezilyalı yıldız, 2 yıl formasını giydiği Beşiktaş’ta 80 resmi maça çıkarken 37 gol atıp 14 asist yaptı. y

FİKRET ORMAN’IN TALISCA SÖZLERİ

“Talisca’nın son zamanlarına kadar uğraştık ama oyuncu Beşiktaş’ta kalmak istemediğini ifade etti devre arasında. Maalesef, bizim birilerini havaya sokmakta, yükseltmekte, yukarıdakini de aşağı çekmekte inanılmaz bir becerimiz var. Birilerinin bir tarafını kaldırmakta üstümüze yok. ‘Talisca’yı al’ denildikçe oyuncu da kendini dünyanın en önemli şeyi zannetti. Beşiktaş’ın ne olduğunu gidince anlar. Talisca, Beşiktaş’ta kalmak istemedi, yoksa bonservisle alakası yok.”

ŞENOL GÜNEŞ NE DEMİŞTİ?

Beşiktaş Teknik Direktörü Şenol Güneş de Demir Grup Sivasspor maçı sonunda yaptığı açıklamada Talisca’nın ayrılığını duyurdu. Tecrübeli çalıştırıcı, “Talisca’yı uğurladık, gitmesine üzüldüm. Devre arasında zaten gitmişti. Premier Lig’de Cenk Tosun’a rakip olabilir. İyi bir kulübe gittiği için mutluyum.” ifadelerini kullandı ve Brezilyalı yıldızın, Premier Lig’e gideceğini açıklamıştı. Talisca ile Manchester United’ın ilgisi olduğu haberleri, Ada basınına yansımıştı.

OMUZLARDA VEDA ETMİŞTİ

Beşiktaş’ta son 2 sezonda kiralık olarak oynayan Talisca, maç sonrası taraftarlara üçlü çektirdi. Siyah-beyazlı oyuncular, Talisca’yı omuzlara almıştı. (Habertürk)