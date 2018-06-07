Galatasaray, Yuto Nagatomo transferi için ilk görüşmeyi gerçekleştirdi

Galatasaray'ın ara transferde kiralık olarak kadrosuna kattığı Yuto Nagatomo'nun bonservisi için sarı kırmızılı yönetici Abdurrahim Albayrak İtalya'da Inter kulübüyle bir görüşme gerçekleştirdi.

SKOR DIŞ HABERLER / Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’da yönetici Abdurrahim Albayrak ve kafilesi, İtalya’ya giderek Yuto Nagatomo’nun bonservisi için Inter kulübüyle masaya oturdu.

Ünlü menajer Gianluca Di Marzio’nun yayınladığı fotoğraflarda, Galatasaraylı yönetici Abdurrahim Albayrak’ın Inter’in kulüp binasına girerken çekilen görüntüleri yer aldı.

Toplantıya Nagatomo’nun menajeri Federico Pastorello’nun yanı sıra Inter’li yöneticilerin katıldığı öğrenilirken İtalyan ekibinin 31 yaşındaki Japon sol bek için 4 milyon euro talep ettiği öğrenildi.

Nagatomo’yu ara transferde Inter’den kiralık olarak transfer eden sarı kırmızılı kulüp ise tecrübeli futbolcu için 2 milyon euro’luk bir teklif yaptı.

Taraftaların anlaşma sağlayamadığı ancak önümüzdeki günlerde bir görüşme daha gerçekleştireceği ifade edildi.

Badou Ndiaye`den Galatasaray iddialarına yanıt Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen ve sarı kırmızılı kulüpten yıllık 4,5 milyon euro talep ettiği iddia edilen Badou Ndiaye, çıkan haberlerer sosyal medya hesabından yanıt verdi. İlgili Haberi Oku