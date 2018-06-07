Galatasaray Balotelli transferini yalanladı!

Spor Toto Süper Lig'i son şampiyonu Galatasaray, İtalyan futbolcu Mario Balotelli ile ilgili çıkan transfer haberlerini resmi siteden yalanladı.

Galatasaray Spor Kulübü, Mario Balotelli ile ilgili herhangi bir transfer girişiminin bulunmadığını açıkladı. Bir süredir basında çıkan ‘Galatasaray, Mario Balotelli ile görüşme halinde’ haberlerine sarı kırmızılı kulüpten yalanlama geldi. Galatasaray Kulübü resmi internet sitesi üzerinden yaptığı açıklamada, Mario Balotelli ile herhangi bir görüşme yapılmadığını bildirdi. Sarı kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, “Mario Balotelli ile kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi veya görüşmesi olmamıştır” denildi.İşte Galatasaray tarafından yapılan açıklama…

Kamuoyuna Duyuru

Mario Balotelli ile kulübümüzün herhangi bir transfer girişimi veya görüşmesi olmamıştır.

Galatasaray Spor Kulübü

Selçuk İnan `S8` davasından feragat etti Ronaldo'nun ‘CR7'si gibi ' Galatasaraylı Selçuk İnan, kendisinin de ‘S8' markasıyla tanındığını ve isminin tescilli olduğunu söyleyerek Samsung'a açtığı davadan feragat etti. Mahkeme de feragat nedeniyle davayı reddetti. 'S8' marka telefonların imhasını isteyen ve markanın kullanılmaması konusunda ihtiyati tedbir isteyen Selçuk İnan'ın isteğini mahkeme daha önce 'Sayılar ve kelimeler kimsenin tekelinde değildir' diyerek reddetmişti. İlgili Haberi Oku