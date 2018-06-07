Fransız teknik adam Francis Smerecki hayatını kaybetti

Fransa'nın unutulmaz teknik direktörlerinden Francis Smerecki, 68 yaşında hayatını kaybetti

Fransa futbolunun önemli teknik direktörlerinden Francis Smerecki hayatını kaybetti.

Fransa Futbol Federasyonu’ndan yapılan açıklamaya göre Smerecki’nin uzun bir hastalık dönemi geçirmesinin ardından 68 yaşında hayata gözlerini yumduğu belirtildi.

Eski futbolcu ve teknik direktör olan Smerecki, 2006 – 2015 yıllarında Fransa U16’dan U20’ye kadar birçok ulusal gençlik takımını yönetmişti.

2010 yılında Antoine Griezmann, Alexandre Lacazette ve Clement Grenier’in da yer aldığı takımın başında U19 Avrupa Şampiyonu unvanını kazanan Fransız çalıştırıcı, Le Man (1968 -1974), Paris (1977 – 1979), Limoges (1979 – 1984) kulüplerinde oyuncu olarak da forma giydi.

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