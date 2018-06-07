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Fransa Açık’ta Simona Halep finale kaldı

Dünya sıralamasında zirvede yer alan Rumen tenisçi Halep, 3 numaralı seribaşı İspanyol Muguruza'yı 2-0 mağlup ederek finale kaldı
18:517 Haziran 2018
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Fransa Açık’ta Simona Halep finale kaldı

Sezonun ikinci grand slam tenis turnuvası Fransa Açık’ta (Roland Garros) tek kadınlar yarı finalinde Garbine Muguruza’yı 2-0 yenen Simona Halep, finale yükseldi.

Fransa’nın başkenti Paris’te düzenlenen turnuvanın on ikinci gün mücadelesinde dünya 1 numarası Rumen Halep ile 3 numaralı seribaşı İspanyol Muguruza yarı finalde karşılaştı.

1 saat 32 dakika süren karşılaşmayı baştan sona üstün götüren Halep, 6-1 ve 6-4’lük setlerle rakibini 2-0 yenerek adını finale yazdıran ilk tenisçi oldu.

Halep’in rakibi, ABD’li tenisçiler Sloane Stephens ile Madison Keys arasında bugün oynanacak diğer yarı final maçının ardından belli olacak.

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Etiketler
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