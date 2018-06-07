Flaş açıklama! ‘Guti, Real Madrid’in başına geçecek’

Real Murcia Başkanı Victor Galvez, "Guti ile konuştum. Real Murcia’ya gelmesi için onu ikna etmeye çalıştım. Real Madrid’in teknik direktörü olacak" açıklamasını yaptı.

Milliyet’in haberine göre, Zinedine Zidane'ın ayrılmasının ardından Real Madrid'in başına kimin geçeceği merak konusu olurken, son olarak ortaya sürpriz bir isim atıldı. Düzenlediği basın toplantısında Guti'nin gelecek sezon Real Murcia'yı çalıştırmayacağını söyleyen kulüp başkanı Victor Galvez, eski futbolcunun yeni adresini açıkladı.

Real Murcia Başkanı “Guti ile konuştum. Kendisiyle perşembe günü buluşacaktık. Real Murcia'ya gelmesi için onu ikna etmeye çalıştım. Ancak Zidane Real Madrid'den ayrıldı. Bir kaç güne anons edilecekti. Guti Real Madrid'in teknik direktörü olacak” dedi.

Futbolculuğu döneminde bir dönem Beşiktaş forması da giyen Guti, Real Madrid'de uzun yıllar forma giyerek bu kulübün efsane isimlerinden bir tanesi olmuştu.

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