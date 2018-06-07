Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman’dan istifa açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, sarı lacivertli kulüpteki geleceğiyle ilgili "İstifa etmiyorum, görevimin başındayım. Ali Koç'un benimle görüşmesini bekleyeceğim" açıklamasını yaptı

Fenerbahçe Teknik Direktörü Aykut Kocaman, A Spor'a yaptığı açıklama ile sarı lacivertli kulüpteki görevinden istifa etmeyeceğini açıkladı.

Hakan Gündoğar'a konuşan Aykut Kocaman'ın, “Gündemimde istifa yok. İstifa haberleri gerçek dışı. Fenerbahçe'nin yeni bir başkanı var bizimle ilgili bir tasarrufu olacak. Şu anda görevimizin başındayız. Ama yönetimin başka tasarruf olursa bunu oturur konuşuruz. İstifa etmiyorum görevimin başındayım.” ifadelerini kullandığı belirtildi.

Fenerbahçe'de Ali Koç'un başkan seçilmesinin ardından ne yapacağı merakla beklenen Kocaman, “Yeni başkan Ali Koç'un benimle görüşmesini bekleyeceğim ve o görüşmenin ardından gereken neyse onu yapacağım” şeklinde konuşmuştu.

Seçim öncesinde çıkan haberlerde ise Aykut Kocaman'ın hem Aziz Yıldırım'ın, hem de Ali Koç'un önünü açmak için istifa edeceği iddia ediliyordu.

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