Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ilk destek İzmir’den!

İzmir Fenerbahçeliler Derneği, yeni başkan Ali Koç'a ve kulübe ekonomik alanda da destek olmak için kenetlendi.

Sadece Fenerbahçe Kulübü'nün değil, Türk spor tarihinin en büyük ve dikkat çeken kongresinden ezici üstünlükle 37. başkan olarak çıkan Ali Koç camiayı da birbirine bağladı. Bir anda yeniden kenetlenen sarı-lacivertli kulüpte çok büyük bir heyecan yaşanırken Başkan Ali Koç’a ise ilk destek ise İzmir'den geldi.

İzmir Fenerbahçeliler Derneği Başkanı Cem Çalışkan “Feneriumlara gitmenin tam zamanı şimdi” başlığıyla sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, “Başkanımız Ali Koç'un ‘çorbada herkesin tuzu olacak’ sözünü üzerimize alınıyor, 8-9 Haziran günleri İzmir'deki tüm mağazalarımızın raflarını boşaltmaya gidiyoruz. Tüm İzmirli Fenerbahçeli Dostlarımızın kampanyamıza desteklerini bekliyoruz. Şanlı Fenerbahçe'mizi hep beraber eski görkemli günlerine kavuşturacağız. Sevgi eylem gerektirir” dedi.

Dernek üyeleri 3 Temmuz sürecinde büyük zarara uğrayan kulüpleri için yine benzer bir organizasyon düzenlemiş ve hatırı sayılır bir bilançoyu kulübün kasasına koymasını sağlamıştı.

Ali Koç İsviçre`ye gidiyor! UEFA çıkarması... Fenerbahçe'de tarihi seçim sonrasında sarı-lacivertlilerin 37. başkanı olan Ali Koç kolları sıvadı! Sportif direktörlük konusu çözen ve Damien Comolli'yi İstanbul'a getiren Ali Koç, İsviçre'ye uçacak! İşte Ali Koç'un hedefleri... İlgili Haberi Oku