Dünya Kupası öncesi Meksika’da ‘eskort’ krizi!

2018 Dünya Kupası'na hazırlanan Meksika Milli Takımı'nda çok sayıda futbolcunun bir partiye katılıp eskort çağırdığı ortaya çıktı.

2018 Dünya Kupası hazırlıklarını sürdüren Meksika Milli Takımı, takım içinde çıkan ‘eskort’ krizi ile sarsıldı.

İskoçya ile oynanan ce 1-0 kazanılan hazırlık maçının ardından soluğu bir gece kulübünde alan Hector Herrera, Guillermo Ochoa, Jesus Gallardo, Jonathan Dos Sontas, Giovani Dos Santos, Jesus Corona, Raul Jimenez, Carlos Salcedo ve Marvo Fabian kulübe 30 tane eskort kadın çağırdı.

ÇOĞU FUTBOLCU EVLİ ÇIKTI

Meksika basınında çıkan habere göre eskort çağıran çoğu futbolcunun evli olduğu ve gece kulübünün içinde neler yaşandığının belli olmadığı kaydedildi.

Arjantin`de 360 bin dolarlık ilginç soygun! Arjantin'de Dünya Kupası soygunu gerçekleşti. 600 kutuluk Panini oyuncu albümü çalındı, değerin 360 bin dolar olduğu belirtildi. İlgili Haberi Oku