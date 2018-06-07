Cleveland Cavaliers, Kevin Durant’ı tutamadı

NBA finalleri üçüncü maçında Golden State Warriors deplasmanda Cleveland Cavaliers'ı 110-102 mağlup etti ve seride skoru 3-0'a getirdi.

NBA 2018 Final Serisi’nde ilk iki maçı kazanarak seride 2-0 öne geçen Golden State Warriors, serinin 3. maçında bu kez Cleveland Cavaliers’a konuk oldu. NBA’de 2018 Final Serisi’nin 3. maçında Cleveland Cavalier ile Golden State Warriors karşı karşıya geldi.

Seride 2-0 geride olan ve maça mutlak galibiyet parolasıyla çıkan Cleveland Cavaliers, İlk iki periyotta Warriors’a üstünlük sağlayarak devre arasında soyunma odasına 58-52’lik üstünlükle girdi. 3. periyotta oyunun hakimi Golden State Warriors’tı. Kevin Durant önderliğinde Cleveland potasına 31 sayı bırakan Warriors, son çeyreğe 83-81 önde girdi.

Maç boyunca 10 üç sayılık atış deneyen Stephen Curry beklentilerin altında kalırken, maçın kaderini Golden State’in bir başka yıldızı Kevin Durant belirledi. Mücalenin son 1 dakikasında 103-100 Golden State Warriors 103-100 öndeyken Cleveland sahasının ortasından yaptığı uzun mesafeli atışta isabet bulan Kevin Durant, rakibin umutlarının tükenmesini sağladı.

Maçı 110-102 kazanan Golden States Warriors seride 3-0 öne geçerken, 9 Haziran’da TSİ sabaha karşı saat 4’te, yine Cleveland’da oynanacak maçı da kazanması halinde NBA şampiyonluğuna ulaşacak. Kevin Durant mücadeleyi 43 sayıyla tamamlarken, kendi play-off kariyer rekorunu da kırdı. Cleveland cephesinde ise 47 dakika sahada kalan Lebron James mücadeleyi 33 sayı, 10 ribaunt ve 11 asistle tamamladı. Milli basketbolcumuz Cedi Osman ise koç tercihiyle maçta süre almadı.