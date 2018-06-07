Fenerbahçe Doğuş TOFAŞ karşısında zorlanmadı! 86 – 78

Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında evinde TOFAŞ'ı 86 - 78 mağlup ederek seride skoru 2-0 yaptı...

Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisinin ikinci maçında Fenerbahçe Doğuş, Ülker Spor ve Etkinlik Salonu’nda TOFAŞ´ı ağırladı. Mücadeleye etkili başlayan TOFAŞ, Henry ve Crocker´ın pota altı oyunuyla ilk 4 dakikayı 10-2 önde geçti. Brad Wanamaker´ın skorer oyunuyla toparlanan Fenerbahçe Doğuş, Jan Vesely´nin önce serbest atıştan bulduğu sayıyla eşitliği yakaladı, ardından da smacıyla çeyreğin bitimine 53 saniye kala öne geçti: 19-17. İlk periyodu sarı lacivertliler bu skorla önde tamamladı.

İkinci periyoda bu kez iyi başlayan taraf ev sahibi olurken, Brad Wanamaker´ın yine pota altını etkili kullanmasıyla sarı lacivertliler skorlar buldu. Aradaki farkın açılmasına izin vermeyen TOFAŞ’ta Tony Crocker ve Sammy Mejia takımını sayılarıyla takımını ayakta tuttu. Soyunma odasına Fenerbahçe Doğuş 37-36 üstün gitti.

Üçüncü çeyrek karşılıklı sayılarla başlarken, özellikle Nicolo Melli´nin iyi oyunuyla 9-0´lık seri yakalayan Fenerbahçe Doğuş skoru 58-49´a çekti. Kalan bölümde üstünlüğünü sürdüren sarı lacivertli ekip, kader çeyreğine 63-51´lik skor avantajıyla başladı.

Son periyodun başında James Nunnally´nin üst üste sayılarıyla Fenerbahçe Doğuş farkı 16´ya çıkardı: 68-52. Her iki ekip de özellikle hücumlarında potaya doğru yönelirken, ev sahibi ekip boyalı bölgeden bulduğu sayılarla farkı korudu. Son bölümde TOFAŞ´ın çabası yeterli olmazken sarı lacivertliler maçı James Nunnally´nin smacıyla birlikte 86-78 kazandı.

Bu sonucun ardıdan Fenerbahçe Doğuş seride 2-0 öne geçti.

ALİ KOÇ, TÜRKOĞLU VE COMOLLI İLE BİRLİKTE TRİBÜNDEKİ YERİNİ ALDI

Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Fenerbahçe Doğuş ile TOFAŞ arasında oynanan final müsabakasını Türkiye Basketbol Federasyonu (TBF) Başkanı Hidayet Türkoğlu ve Fenerbahçe Futbol Takımı Sportif Direktörü Damien Comolli ile birlikte izledi. Sarı lacivertli taraftarlar Ali Koç’a maç boyunca yoğun ilgi gösterdi.

FENERBAHÇE DOĞUŞ – TOFAŞ: 86 – 78 ( MAÇ SONU )

– Maç başladı, ilk sayı Tofaş’tan geldi.

– Fenerbahçe Doğuş teknik patronu Obradovic, ilk çeyreğin bitimine 6:12 kala Tofaş farkı 8 sayıya çıkartınca mola aldı.

– Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ilk maçta olduğu gibi maçı tribünden takip ediyor. Fenerbahçe Kulübü Sportif Direktörü Damien Comolli’de Ali Koç’un yanında maçı izleyenler arasında.

– Karşılaşmanın ilk çeyreği ev sahibi ekip Fenerbahçe Doğuş’un üstünlüğü ile sonuçlandı. 19 – 17 (1. ÇEYREK SONU)

– İkini çeyreğin ilk sayısı Fenerbahçe Doğuş oyuncusu Sinan Güler’den geldi.

-Karşılaşmanın ilk yarısı ev sahibi ekip Fenerbahçe Doğuş’un üstünlüğü ile sonuçlandı. 37 – 36 (İLK YARI SONU)

– Üçüncü çeyreğin ilk sayısı Tofaş oyuncusu Josh Owens’tan geldi.

-Karşılaşmanın üçüncü çeyreği ev sahibi ekip Fenerbahçe Doğuş’un üstünlüğü ile sonuçlandı. 63 – 51 (3. ÇEYREK SONU)

– Karşılaşmanın son çeyreğinde Fenerbahçe tribünlerinden Fenerbahçe Başkanı Ali Koç’a ‘Ali Koç Başkan Fenerbahçe şampiyon’ tezahüratı yapıldı

– Fenerbahçe Doğuş, Tahincioğlu Basketbol Süper Ligi play-off final serisi ikinci maçında evinde TOFAŞ’ı 86 – 78 mağlup ederek seride skoru 2-0 yaptı…

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