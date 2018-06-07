Caner’in Mete Kalkavan’a küfür edip etmediği Tolgay’a sorulacak

Süper Lig'de geride bıraktığımız sezon oynanan Beşiktaş- Medipol Başakşehir maçının 87. dakikasında hakem Mete Kalkavan'a küfür ettiği iddiasıyla 2 yıla kadar hapsi istenen Caner Erkin'in yargılanmasına başlandı. Mete Kalkavan'ın Caner'den şikayetçi olmadığı davada mahkeme, Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan'ın tanıklığına başvuracak. Caner'in, 'hakaret' suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.

SÖZCÜ / Ümit TÜRK

Beşiktaşlı futbolcu Caner Erkin’in, Spor Toto Süper Lig’in geçtiğimiz sezon 23 Ekim’de Beşiktaş- Medipol Başakşehir arasında oynan maçın 87. dakikasında maçı yöneten hakem Mete Kalkavan’a yönelik küfür ettiği iddiasıyla hakkında “Hakaret” suçundan 2 yıla kadar hapis cezası istemiyle iddianame düzenlenmişti.

METE KALKAVAN DURUŞMAYA GELDİ

İstanbul 49. Asliye Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen davanın yargılanmasına başlandı. Duruşmaya müşteki Mete Kalkavan avukatı ile katıldı. Sanık Caner Erkin ise eşi Şükran Ovalı’nın hamileliği dolayısıyla mazeret bildirerek duruşmaya katılmadı. Erkin’i avukatı temsil etti.

METE KALKAVAN: HAKARET DUYMADIM… ŞİKAYETÇİ DEĞİLİM…

Mete Kalkavan verdiği ifade de, hakaret içeren bir söz duymadığını beyan ederek Caner Erkin’den şikayetçi olmadığını söyledi. Daha sonra söz konusu olaya ilişkin CD izletilerek Kalkavan’a “Herhangi bir hakaret duyup duymadığını” sordu. Kalkavan hakaret duymadığını söyledi. Kalkavan’ın avukatı da söz alarak “Şikayetçi değiliz. Dosyayı takip etmek istemiyoruz” ifadesinde bulundu.

TOLGAY ARSLAN’IN TANIKLIĞINA BAŞVURULACAK

Mahkeme Beşiktaşlı futbolcu Tolgay Arslan’ın tanık olarak çağrılmasına karar vererek duruşmayı Eylül’e erteledi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca hazırlanan iddianamede, düzenlenen görüntü inceleme tutanağına göre, Kalkavan’ın Erkin’e sarı kartını gösterip cebine koyduktan sonra uzaklaştığı, bu sırada şüpheli Erkin’in el-kol hareketleri yaparak bir şeyler söylediği ve tepki gösterdiğinin belirtildi.

CANER: SİNKAFLI SÖZLER KULLANMADIM

Caner Erkin ifadesinde, maçın gerginliği çerçevesinde konuştuğunu ancak kullandığı sözleri hatırlayamadığını, sinkaflı sözler kullanmadığını söylediğine yer verildi.

İddianamede, Caner Erkin’in maçta görev yapması nedeniyle kamu görevlisi statüsünde bulunan hakemin futbolcu ile ilgili verdiği karar nedeniyle müsabaka alanında bağırmak suretiyle sinkaflı sözler söylediği, ortamın yoğunluğu ve gürültüsü nedeniyle mağdurun bu sözleri duymamış olabileceği ancak aralarında mesafe ve ortam itibariyle hakaretin huzurda gerçekleştiğinin kabulü gerektiği belirtilerek, Caner’in, ‘hakaret’ suçundan 2 yıla kadar hapis cezasıyla cezalandırılması talep ediliyor.