Barcelona, Eric Abidal’i açıkladı!

Barcelona, Robert Fernandez yerine genel sekreterlik görevine Eric Abidal'in getirildiğini açıkladı.

La Liga şampiyonu Barcelona, eski oyuncusu Eric Abidal’i yeniden göreve getirdi.

Barcelona’dan yapılan açıklamada genel sekreter Robert Fernandez ile yeni sözleşme imzalanmadığı ve göreve Eric Abidal’in getirildiği belirtildi.

Eric Abidal resmen göreve 18 Haziran’da başlayacak.

Eric Abidal, 2007 – 2013 yılları arasında Barcelona’da forma giymiş ve daha sonra Monaco’ya transfer olmuştu. Abidal, Monaco’dan sonra gittiği Olympiakos’ta da futbol kariyerini noktaladı.

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