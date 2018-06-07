Badou Ndiaye’den Galatasaray iddialarına yanıt

Galatasaray'a geri döneceği iddia edilen ve sarı kırmızılı kulüpten yıllık 4,5 milyon euro talep ettiği iddia edilen Badou Ndiaye, çıkan haberlerer sosyal medya hesabından yanıt verdi.

Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın eski futbolcusu Badou Ndiaye, hakkında çıkan haberlere Instagram hesabından yanıt verdi.

Sezon başında Osmanlıspor’dan Galatasaray’a transfer edilen ve ara transferde Stoke City’ye giden Ndiaye’nin sarı kırmızılı kulübe geri dönemk için yıllık 4,5 milyon euro talep ettiği iddia edilmişti.

27 yaşındaki orta saha oyuncusunun Beşiktaş ve Fenerbahçe ile de görüşme halinde olduğu öne sürülürken Ndiaye Instagram hesabından yaptığı açıklama ile çıkan haberlere yanıt verdi.

Başarılı futbolcu, “Kariyerimin en önemli ve pozitif bu zamanında, doğru olmayan haberlerin çıkması hepimizi rahatsız etmektedir. Çıkan haberlerin tamamı yanlıştır, ben hayatımda hiçbir zaman parayı futbolumun ve kararlarımın önüne koymadım. Herkese iyi bir akşam dilerim, önümüze bakalım. Allah hepimizi korusun, hepinizi seviyorum” ifadelerini kullandı.

Osmanlıspor’dan 7,5 milyon euro’ya Galatasaray’a transfer edilen Ndiaye, Stoke City’ye ise 16 milyon euro karşılığında satılmıştı. Premier Lig’de çıktığı 13 maçta 2 gol atan Ndiaye, sarı kırmızılı kulüpten yıllık 2,5 milyon euro alıyordu.