Atiker Konyaspor’dan Galatasaray’a Serkan Kırıntılı tepkisi: ‘Bu suçtur’
Spor Toto Süper Lig takımlarından Galatasaray’ın, Atiker Konyaspor’da forma giyen kaleci Serkan Kırıntılı’yı transfer edeceği iddiası yeşil beyazlı kulübü ayağa kaldırdı.
Akhisarspor’dan Muğdat Çelik ile bedelsiz olarak anlaşma sağlayan sarı kırmızılı ekip, 33 yaşındaki Serkan Kırıntılı’yı Fernando Muslera’nın alternatifi olarak kadrosuna katmak için harekete geçti.
Tecrübeli file bekçisi ile Türk Lirası üzerinden anlaşma yapmaya hazırlanan sarı kırmızılı camiaya Atiker Konyaspor Başkanı Fatih Yılmaz’dan tepki geldi.
Yerel basına konuşan yeşil beyazlıların başkanı Fatih Yılmaz konuyla ilgili olarak şu ifadeleri kullandı;
“Serkan’ın bir yıl daha sözleşmesi var. Bize gelen bir teklif de yok. Eğer Galatasaray oyuncu ile görüşüyorsa bu suçtur. Etik kurallara aykırıdır. Ne oyuncumuzun ne de Galatasaray’ın böyle bir görüşme içinde olduğuna inanmak istemiyoruz.”